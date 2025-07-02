Генсек НАТО подчеркнул, что страны Европы наращивают оборонные расходы и помощь Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на решение США приостановить часть военной помощи Украине. Он сказал, что понимает стремление администрации США заниматься прежде всего собственными интересами. Об этом пишет "Европейская правда".

"Когда речь идет об Украине, то в краткосрочной перспективе Украина не может обойтись без всей поддержки, которую она может получить, если речь идет о боеприпасах и системах противовоздушной обороны", - добавил генсек.

Он напомнил, что на полях саммита НАТО на прошлой неделе президенты Украины и США провели встречу и "имели очень хорошее обсуждение, в частности относительно систем ПВО". Рютте сказал:

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"Да, я понимаю, что США должны заботиться о своих запасах оружия. В то же время мы должны допускать определенную гибкость".

Генсек подчеркнул, что страны Европы наращивают оборонные расходы и помощь Украине, но они не могут обойтись без практической поддержки США.

"Это также и в интересах США - чтобы Украина не проиграла эту войну... А безопасная Европа также означает и безопасные США. Это все полностью взаимосвязанные вещи", - добавил Рютте.

Приостановка военной помощи США

Ранее издание Politico сообщило, что США еще в начале июня решили приостановить поставки зенитных ракет и "некоторых других высокоточных боеприпасов" в Украину, но поставки прекратились только сейчас.

По данным NBC News, среди прочего США приостановили поставки ракет для Patriot из-за опасений запасов боеприпасов у американской армии.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в вопросах обороны следует уделять внимание официальной информации, а не громким заголовкам СМИ со ссылкой на неназванные источники. По его словам, вес имеет только официальная информация.

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