Взрыв на Крымском мосту и его частичное разрушение стали причиной настоящей истерики среди оккупантов. Так, депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов назвал произошедшее объявлением "войны без правил".
При этом он в комментарии росСМИ не уточнил, кто же ведет эту войну.
"Анонсируемый давно теракт на Крымском мосту — это уже не просто вызов, это объявление войны без правил", — сказал Морозов.Видео дня
Он считает, что захватившая украинский Крым и развязавшая полномасштабную войну Россия должна "адекватно" ответить, в противном случае подобное будет случаться вновь.
Крымский мост разрушен: что произошло в Крыму 8 октября
- Утром 8 октября появилась информация о сильном пожаре на Крымском мосту. Сначала росСМИ сообщили, что горит лишь железнодорожная ветка сооружения. Но после публикации в сети фото и видео оккупанты уточнили, что обрушены два автомобильных пролета, они рухнули в воду.
- Оккупационные "власти" полуострова заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль.
- Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией Службы безопасности Украины. В СБУ пока отказываются подтверждать данную информацию.
- После обеда Следком РФ заявил, что в результате взрыва на Крымском мосту якобы погибли три человека.
- Сервис "Яндекс карты" показывает, что Крымский мост будет закрыт до 31 октября.
- Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.