В Госдуме РФ традиционно разразились угрозами после пожара и взрыва на оккупированной территории.

Взрыв на Крымском мосту и его частичное разрушение стали причиной настоящей истерики среди оккупантов. Так, депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов назвал произошедшее объявлением "войны без правил".

При этом он в комментарии росСМИ не уточнил, кто же ведет эту войну.

"Анонсируемый давно теракт на Крымском мосту — это уже не просто вызов, это объявление войны без правил", — сказал Морозов. Видео дня

Он считает, что захватившая украинский Крым и развязавшая полномасштабную войну Россия должна "адекватно" ответить, в противном случае подобное будет случаться вновь.

Крымский мост разрушен: что произошло в Крыму 8 октября