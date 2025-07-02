Огрызко заявил, что реакция Европы на российские удары по Украине остается недостаточной.

Настоящей поддержкой в сфере безопасности со стороны Европейского Союза было бы, если бы его члены помогали Украине сбивать российские ракеты и дроны, ведь тогда они бы защищали Украину так, как сейчас она защищает их. Об этом бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко сказал в интервью Еспресо.

"После приглашения к переговорам о вступлении в ЕС Украина окончательно стала частью европейского экономического пространства и пространства безопасности. И сегодня ценой больших жертв мы защищаем не только себя, но и наших европейских партнеров", - отметил Огрызко.

Он заявил, что реакция Европы на российские удары по Украине остается недостаточной, мол, союзники не должны бояться, что когда они начнут сбивать российские цели, Москва будет считать это вступлением в войну.

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"Буду говорить откровенно: когда наши города ежедневно атакуют ракеты и "шахеды", а из Европы звучит только "мы вам поможем когда-нибудь", это выглядит слабо. Ведь союзники уже сейчас имеют возможность сбивать эти ракеты над Украиной, не боясь, что Москва назовет это вступлением в войну. Это была бы настоящая поддержка безопасности - европейцы защищают Украину так, как мы защищаем их. При этом они не вступают в войну с агрессором, а лишь ликвидируют угрозу", - отметил дипломат.

Он привел пример, как США и Великобритания сбивают иранские ракеты, летящие на Израиль. При этом, по его словам, никто не говорит, что они воюют с Ираном.

"Почему же мы не можем получить такой же поддержки от партнеров, которых защищаем собственной кровью? Этот вопрос должен быть ключевым на встречах президента на саммитах НАТО и Совета Европы. Одних заявлений уже мало - пришло время действий", - добавил Огрызко.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, Россия начала наносить самые масштабные удары по Украине с начала войны. Так, в ночь на 29 июня РФ выпустила 537 воздушных средств поражения, включая 477 ударных дронов и ложных целей, а также 60 ракет различных типов. Украинским силам противовоздушной обороны удалось перехватить 211 беспилотников и 38 ракет. Financial Times подчеркнуло, что масштаб этой атаки свидетельствует о резком усилении стратегии России. По словам украинских официальных лиц, Москва хочет систематически ослаблять ПВО Украины.

Так, в результате российского удара по Смеле Черкасской области город претерпел значительные разрушения, есть раненые люди. По сообщению областной военной администрации, пострадали шесть человек, из которых - один ребенок. Также были повреждены три девятиэтажки, существенно разрушен колледж Национального университета пищевых технологий.

Кроме того, той ночью РФ впервые за долгое время ударила по Львовщине. Регион атаковали вражеские боевые беспилотники и крылатые ракеты. Председатель областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что целью была критическая инфраструктура области. Но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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