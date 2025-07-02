Эксперты рассматривают несколько претендентов на роль диверсантов.

В 2025 году на пяти нефтяных танкерах, которые заходили в российские порты, прогремели взрывы, возможной причиной которых называют диверсии, сообщает Financinal Times.

Отмечается, что последний инцидент с танкером произошел на прошлой неделе, когда в результате взрыва затопило машинное отделение греческого танкера Vilamoura, который шел вблизи Ливии.

Издание отмечает, что все пострадавшие корабли заходили в российские порты за несколько недель до инцидентов, что дало основания некоторым экспертам по вопросам безопасности предположить, что к взрывам причастна Украина.

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"Но различия в характере нападения на Vilamoura породили теории о том, что другие потенциальные диверсанты несут ответственность за, по крайней мере, некоторые из этих атак", - добавляют журналисты.

Председатель консультативной группы экспертов по морской безопасности EOS Risk Group Мартин Кели отметил, что между последними инцидентами есть лишь "определенное" сходство.

"Остается целый ряд альтернативных вариантов, включая представителей Ливии и других государственных субъектов, которые имеют возможности и, возможно, мотив", - сказал Келли.

Издание отмечает, что Киев не ответил на комментарии, был ли он непосредственно причастен к взрывам. 1 июля украинская военная разведка обнародовала заявление, в котором описала Vilamoura как танкер, принадлежащий к "теневому флоту" России.

В то же время журналисты отмечают, что нет никаких признаков того, что корабль нарушил правила G7, перевозя российскую нефть, купленную по цене более 60 долларов за баррель.

"Данные отслеживания судов свидетельствуют о том, что атакованные суда заходили преимущественно в российские порты, которые перегружают нефть, добытую в Казахстане, не подпадающую под санкции", - отмечается в публикации.

Взрыв на танкере Koala - что известно

В ночь на 9 февраля в машинном отделении танкера "Koala" прогремели три мощных взрыва. На борту судна было 130 тысяч тонн мазута. Российские власти заверили, что утечки мазута не зафиксировано.

В то же время в РФ заявили, что в то время в порту Усть-Луга на воде были катера, которые вели огонь по "некоторым объектам". Поэтому Россия уверяет о внешнем воздействии на танкер - удар водными дронами.

Ранее УНИАН сообщал, что россияне возмущены, поскольку была зафиксирована утечка нефтепродуктов из-за аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе.

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