Только 35% поддерживают этот процесс, в 2022 году таковых было 85%.

В Польше ослабевает поддержка вступления Украины в Евросоюз. Избрание Кароля Навроцкого на пост президента иллюстрирует опасения части польского общества по поводу перспектив евроинтеграции своего соседа, пишет Le Monde.

Согласно опросу института Ibris, проведенному в июне, большинство поляков теперь против вступления Украины в ЕС. Только 35% поддерживают этот процесс, в 2022 году таковых было 85%.

Отмечается, что помимо политических разногласий во власти по украинскому вопросу, в стране по-прежнему сильны опасения по поводу экономических последствий интеграции Украины.

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"Некоторые сектора, такие как сельское хозяйство и транспорт, опасаются, что европейская помощь и субсидии, от которых Польша в значительной степени зависит, будут перенаправлены на новых участников из Восточной Европы", - пояснила политолог Амели Зима.

Важно, что остаются и культурные трудности, связанные с приемом миллиона украинских беженцев в Польше. Зима отметила:

"Многие поляки приняли у себя украинских беженцев, и после трех лет войны они испытывают усталость и психологический шок".

Отмечается, что новый президент Навроцкий намерен сделать вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии приоритетным в переговорах с Киевом. Это возвращение к прошлому ставит под сомнение европейское будущее Украины.

Настрояния в Польше

Пока еще действующий президент Польши Анджей Дуда подписал закон о дне памяти жертв Волынской трагедии во времена Второй мировой войны. Этот закон был принят 4 июня этого года польским Сеймом. Согласно ему 11 июля в Польше ежегодно будут отмечать "Национальный день памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Речи Посполитой Польской".

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