Роман Костенко отметил, что определенные снаряды и боеприпасы нельзя заменить практически нигде в мире.

Европа должна больше включаться в вопрос производства оружия и помощи Украине. Об этом в эфире Radio NV сказал Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос относительно информации о том, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов, он отметил, что "все, что мы получаем до сих пор, - это то, что было запланировано прошлой администрацией, которая нам очень сильно помогала".

"Эта администрация говорила об окончании войны за день, потом - за 100 дней, потом - за больше, но ничего не достигла. Это первое. Второе - это тот конфликт, который произошел между Израилем и Ираном. И также мы видим, как Соединенные Штаты сразу передали даже те средства вооружения, которые были предназначены для передачи их в Украину", - сказал Костенко.

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По его словам, количество вооружения уменьшается. Он привел пример, что 155-й снаряд, имея средства, можно найти и в других странах мира.

"Сейчас то, что касается Соединенных Штатов, - это снаряды и боеприпасы, которые нельзя заменить нигде в мире практически. Либо их ограниченное количество, либо страны их не то что не хотят продавать, а в связи с тем, что происходит в мире, держат в своих запасах как неприкосновенные запасы. Это... ракеты Patriot, PAC-3, которые могут и баллистику сбивать, и обычные ракеты. И это действительно для нас важно", - отметил депутат.

Кроме того, он назвал и ракеты HIMARS. Костенко сказал:

"То, что я последнее видел, - они приходили, есть они. У нас есть некоторый запас, так же и по "Петриотам". Но если в дальнейшем будет приостановлено, то наш запас иссякнет".

Нардеп добавил, что россияне пытаются истощить нашу противовоздушную оборону.

Так, подчеркнул он, в связи с остановкой поставок, в этот вопрос должна включаться Европа: и по производству оружия, и по поиску его в мире, и по помощи Украине. По словам Костенко, эта ситуация была "очевидной после прихода этой администрации".

"После того, как пришла эта Администрация, мы сами предложили, президент предложил им, чтобы они вместе с нами наши ископаемые добывали. И все аплодировали, что сейчас мы это сделаем и нам будут поставлять оружие. В результате мы подписали все договоренности, а на выходе имеем то, что нам уменьшают количество поставок оружия", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, эти договоренности можно оценить как то, что:

"Две страны, которые на нас напали, - гаранты Будапештского меморандума: одни забирают у нас территории, пытаются, а одни забрали у нас полезные ископаемые. Вот и вся цена международным договорам. Поэтому здесь нужно работать, делать выводы и я думаю, что работать больше с Европой. И искать, самое главное, средства", - сказал Костенко.

США приостановили помощь Украине - детали

Как сообщал УНИАН, ранее издание Politico отметило, что США еще в начале июня решили приостановить поставки зенитных ракет и "некоторых других высокоточных боеприпасов" в Украину, но поставки прекратились только сейчас.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что в вопросах обороны следует уделять внимание официальной информации, а не громким заголовкам средств массовой информации со ссылкой на неназванные источники.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на решение США приостановить часть военной помощи Украине и отметил, что понимает стремление администрации Штатов заниматься прежде всего собственными интересами.

В то же время он подчеркнул, что "в краткосрочной перспективе Украина не может обойтись без всей поддержки, которую она может получить, если речь идет о боеприпасах и системах противовоздушной обороны".

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