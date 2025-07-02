В частности, вес имеет только официальная информация.

В вопросах обороны стоит уделять внимание официальной информации, а не громким заголовкам СМИ о приостановке военной помощи он США со ссылкой на неназванные источники. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram.

"Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, вес имеет только официальная информация", - подчеркнул Ермак.

Приостановка военной помощи США

Как сообщал УНИАН, по данным издания Politico со ссылкой на источники, Министерство обороны США приостановило поставки в Украину отдельных видов зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов из-за якобы уменьшения запасов артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточного оружия. Эти виды вооружения были законтрактованы еще во времена президентства

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Джо Байдена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, в соответствии с которой США финансируют закупку оружия для Украины у американских оборонных компаний.

По данным издания Financial Times, это решение США приостановить поставки зенитных ракет существенно повлияет на способность Украины противостоять российским ракетным и дроновым атакам. В то же время, в Украине очень рассчитывали на эту долгосрочную помощь.

По данным издания BILD, теперь Украине для отражения российских ракетных атак хватит запасов до конца лета.

Среди прочего, Белый дом приостановил поставки Украине зенитных ракет PAC3 Patriot, 155-мм артиллерийских боеприпасов, боеприпасов GMLRS, зенитных ракет Stinger, ракет AIM-7 и ракет Hellfire.

В этой связи, Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе временного поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля. В МИД отметили критическую важность продолжения поставок уже выделенных оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины.

В то же время, по данным Министерства обороны Украины, в Украину не поступало официальных сообщений о приостановлении поставок этих видов вооружений.

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