Преступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов РФ - унижения, нападения, избиения, убийства - против азербайджанцев и представителей других народов Кавказа и Средней Азии, проживающих в России, давно не новость. Однако в последние дни в Екатеринбурге, Воронеже сотрудники ФСБ проявляют свое отношение к азербайджанцам в более жестокой, суровой форме.

Дело в том, что расследование преступления, якобы взятого за основу для нынешней операции российских силовиков в Екатеринбурге, началось еще в 2001 году (инцидент произошел в кафе братьеф Сафаровых). Но лишь спустя 24 года ФСБ за одну ночь приходит в движение, совершает налет на квартиры Сафаровых, убивает двоих из них, а затем незаконно задерживает более 50 азербайджанцев. То есть, дело явно не в расследовании какого-то "уголовного дела", а в насильственных действиях против представителей одного народа.

Создается впечетление, что наша страна выбрана мишенью. Это впечатление усиливается, если отслеживать, как преступные инциденты с участием российских правоохранителей против азербайджанцев освещаются в российской прессе.

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В первую очередь, бросается в глаза шовинистическая, дискриминационная политика национальной сегрегации против мигрантов - нерусских в России. Но почему Азербайджан?

Во-первых, это "наказание" за позицию для тех, кто выступает против использования мигрантов и нерусских в качестве "пушечного мяса" в российско-украинской войне. Не секрет, что Россия уже понесла сотни тысяч потерь и испытывает нехватку живой силы на фронте. Чтобы смягчить недовольство русских, компенсировать потери и не останавливать мобилизационные меры, Россия стала "привлекать" к войне мигрантов и нерусских граждан.

По информации азербайджанцев из РФ, во время регулярных рейдов российские правоохранители вручают нерусским гражданам повестки, задерживают их и доставляют прямо в военкоматы. В некоторых случаях натурализованных лиц принуждают подписывать контракты, угрожая лишением российских паспортов и депортацией из страны. Так, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин еще год назад заявлял, что "задержано более 30 тысяч иностранцев, недавно получивших российское гражданство и не зарегистрировавшихся для военной службы, около 10 тысяч из них отправлены на фронт". Кроме того, для создания "Мигрантской армии", россияне используют и другие "методы внушения": задержанным мигрантам и нерусским гражданам предъявляются обвинения в перевозке наркотиков и преступлениях, которых они не совершали, с целью убедить их отправиться на фронт, а также угрожают их членам семьи и близким.

Во-вторых, нападения на азербайджанцев в России - это прямое давление на Азербайджан, который все больше отдаляется от Москвы.

И дело не только в том, что Россия так и не извинилась за сбитый 25 декабря 2024 года самолет "Азербайджанских авиалиний", она не поступила цивилизованно, выплатив компенсацию семьям пострадавших, а наоборот - стала действовать агрессивно, нападая на азербайджанцев в РФ. Дело в том, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией становится все более реальным, отношения между Арменией и Турцией нормализуются, и уход России из Южного Кавказа, куда она пришла 200 лет назад, становится все более реальным.

Именно поэтому в ход пошли угрозы. В частности, из уст одной из главных фигур российской пропагандистской машины - Владимира Соловьева. Он открыто угрожал массовой депортацией азербайджанцев, проживающих в РФ, и даже войной Азербайджану.

Но ему самому следует сначала найти ответ на вопрос: Какой будет судьба России, стонущей под санкциями из-за вторжения в Украину, если массово выгнать этические группы (в частности, азербайджанцев), которые составляют основу российской экономики?

Уже сейчас на нападки Кремля и его пропагандистской команды в Азербайджане представители разных слоев общества - от работников до депутатов - отвечают резким протестом.

Российским СМИ уже не верят. Более того, этнические оскорбления не вызывают ничего другого, кроме отторжения. То есть, Россия для сохранения престижа русского языка на Кавказе (хороший предлог, чтобы сохранять влияние) выбрала неверный путь.

Я бы хотел напомнить Соловьеву, что, в отличие от РФ, изолированной от мира из-за агрессии (причем, напав на соседнюю страну, Россия потерпела неудачу и стремительно теряет влияние), моя родина - Азербаджан, в последние годы восстановила суверенитет и стала лидирующей страной региона, имеющей голос на международной арене.

Россия полагается на размер своей территории и количество каких-то ресурсов, которые она превратила в миф. И я бы напомнил Соловьеву и другим россиянам, что СССР также полагался на свои размеры и играл на настроениях народов в своем составе, противопоставляя их друг другу. И конец этого "государства" всем известен.

У нас на Кавказе есть хорошее выражение: сила заключается не в размере тела, а в широте сердца. Азербайджан, в отличие от России, - страна с большим сердцем.