Специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал УНИАН, как РФ наращивает потенциал воздушного террора и как Украина будет этому противодействовать.

Россия наращивает интенсивность массированных ударов по Украине. Только во время последней массированной атаки в ночь на 29 июня враг использовал для удара 537 воздушных средств, среди которых было 477 ударных БпЛА типа Shahed и имитаторов. Между тем западная пресса пишет, что Россия готовится запускать более 1000 "Шахедов" по Украине одновременно.

Насколько масштабными могут быть атаки РФ, есть ли в Украине противодействие и чего ждать осенью - УНИАН спросил у Сергея "Флеша" Бескрестнова, специалиста в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Россия все чаще наносит удары по Украине, используя все большее количество дронов и ракет. Что нас ждет дальше, учитывая проблемы с ПВО, адаптацию российской тактики и совершенствование технических показателей их оружия? Особенно на фоне уменьшения поставок ракет для ПВО от западных союзников?

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Сколько у нас ракет осталось и есть ли у нас с ними проблемы, на этот вопрос никто не ответит. Это тайна. Могу лишь сказать, если речь идет о "большом ПВО", то здесь мы очень зависим от наших западных партнеров. Которые, как уже понятно, нестабильны. И никому неизвестно, чего от них ожидать. Поэтому рассчитывать на них, как на стабильные поставки защиты нашего воздушного пространства не стоит.

РФ наращивает производство "Шахедов", они нашли относительно дешевое и эффективное оружие против нас. И нашли эффективную тактику проламывания ПВО методом массированных атак на города. И они будут масштабироваться дальше. По моей информации они строят еще один завод.

С какой скоростью они будут наращивать - вопрос открытый. Чтобы нарастить производство в 5 раз, им понадобилось чуть больше года. Поэтому я не удивлюсь, если через год мы увидим атаку в 700-800 БПЛА за одну ночь.

Это тот тренд, который есть сейчас. Они смогли запустить второе производство в Ижевске и запустить мощности в Алабуге. И ГУР говорит, что они увеличили производство в пять раз, я бы сказал, что в семь раз. И ничего не мешает им масштабироваться дальше. Поэтому здесь точный прогноз на 100% никто не даст, ведь насколько мощный будет новый завод - никто не знает.

В прошлом году мы активно готовились к сложной осени и зиме, в частности в вопросе энергетики. Стоит ли ожидать, что РФ будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре этой осенью?

Да, конечно. Они понимают, что наша инфраструктура - это болезненная тема. Сейчас они не наносят таких ударов, поскольку летом нет в этом смысла. А зимой, имея большой запас "Шахедов", они могут атаковать нашу инфраструктуру, в частности энергетику.

Как мы должны готовиться сейчас, чтобы выдержать это?

Для начала стоит разобраться с тем, какие у нас есть средства борьбы с "Шахедами". И первое - это РЭБ, но следует понимать, что это не ПВО, он не сбивает "Шахед". РЭБ только не дает "Шахеду" попасть в цель. Он используется только для того, чтобы закрыть конкретный объект, который хочет атаковать РФ.

Ну и дополнительно, если "Шахед" попадает под действие РЭБ, он теряет сигнал и становится более уязвимым для других средств поражения, вроде мобильных огневых групп. Поэтому РЭБ стопроцентно помогает, но он не является панацеей.

Есть у нас малые (мобильные - УНИАН) огневые группы. Сырский дает эффективность в 40%, я бы назвал действующую значительно меньше, в 20%. Скорее всего Главком имел в виду статистику более общую, за долгий промежуток времени. А я смотрю, что происходит сейчас. Россия использует технику полета на большой высоте, где мобильные огневые группы не эффективны.

Если "Шахед" пролетает по территории на высоте 2-4 километров, то о работе огневых групп здесь речь не идет. Маленькую точку в небе невозможно сбить из пулемета.

Далее, что у нас очень эффективно - это наша авиация. Это самолеты, вертолеты и спортивная авиация. Но как мы видим, происходят трагические события. Когда погиб наш пилот, выполняя боевую задачу. Именно потому, что скоростному истребителю на малых высотах очень трудно охотиться на "Шахеды". Скорость "Шахеда" - 180-200 км в час. А истребитель в 3-5 раз больше. Работать очень сложно, особенно если "Шахед" идет на высоте 200 метров от земли.

Вертолеты очень эффективны, они находят "Шахеды" и отрабатывают по ним. Но у нас их нет в достаточном количестве, чтобы массово бороться. Спортивная авиация, как в Одессе Як-40, также показывает результаты. Не панацея, но эффективно. Есть два человека, один - пилот, а другой за пулеметом или с автоматом сидит в кабине и просто расстреливают "Шахеды" сверху.

Другой сегмент - уже упомянутая большая ПВО. Сюда можно отнести "Gepard", сбивание ракетами. И здесь мы зависим от партнеров.

Сейчас все активнее обсуждают вопрос зенитных дронов для сбивания "Шахедов". О чем идет речь и насколько эти средства могут быть эффективными для борьбы с "Шахедами"?

Сейчас на это средство делают наибольшую ставку. Это такой же дрон, как и обычный FPV, просто он имеет лучшие характеристики. Может разгоняться до скорости 300 км в час, имеет возможность полета на большие высоты, имеет специфический заряд, наведение на цель и тому подобное. Такие дроны мы выпускаем сами, у нас уже есть как минимум 3-4 проверенных производителя.

И сейчас стоит глобальная задача это все масштабировать, набрать экипажи и научить их. Это очень важно, ведь здесь нужны большие навыки, чем у мобильных огневых групп. И не менее важная часть, которую также озвучил Главком. Чтобы все это работало, нам нужна сеть РЛС. Которые позволяют достаточно точно обнаружить "Шахед". Ведь если вертолет может найти "Шахед" в небе, то у маленького FPV есть всего несколько минут, чтобы его найти и поразить. Иначе он просто пролетит и упадет.

Поэтому нам нужны эти станции РЛС и здесь должна быть однозначная концепция. Ряды пилотов ударных БПЛА должны вообще не допускать залета "Шахедов" вглубь Украины. Они должны обеспечивать эшелонированную защиту в 2-3 уровня вдоль границы с РФ или линией боестолкновения. Ведь если "Шахеды" залетят сюда и мы начнем сбивать их над городом, это приведет к большим жертвам среди гражданских.

Украина уже довольно долгое время использует подобные дроны для сбивания разведывательных крыльев врага. Почему с "Шахедами" эта технология прорабатывается только сейчас?

Разведывательные БПЛА мы сбиваем уже давно, более полутора лет это существует. Разница только в скорости. Дроны-разведчики летают на скорости от 40 до 90 километров в час. Этот дрон медленно передвигается в воздухе, чтобы вести съемку и разведку. Ему не надо лететь быстро.

А современные "Шахеды - это скорость 200, иногда и 220 километров в час. Ни один FPV-дрон не может с такой скоростью работать. Ведь надо не только поразить "Шахед", его сначала надо догнать. А для этого надо скорость в около 280-350 километров в час. И была вся проблема именно в выпуске таких скоростных БПЛА.

Очевидно, об украинских зенитных дронах уже знают и в России. Есть ли у них какие-то пути противодействия этому? Не стоит ли нам готовиться к этому заранее?

Да, я поднимал этот вопрос. С точки зрения, что выигрывает только тот, кто думает наперед.

У россиян в закрытой группе я читал, что их специалисты, которые производят дроны в Алабуге, они уже думают над тем, как они будут уклоняться от наших систем.

Соответственно мы сейчас должны думать, какие контрсредства могут использовать россияне и что нам с этим делать.

У них самая простая и наиболее эффективная стратегия - это камеры, которые стоят на борту БПЛА. Они так делают на разведывательных БПЛА ZALA. Если в поле зрения камеры попадает дрон, то тогда БПЛА делает определенные маневры. И если ZALA может пикировать, то "Шахед" не факт, что сможет это сделать.

Поэтому я призвал уже сейчас, создавая зенитные дроны, прорабатывать и такие варианты. Надо смотреть, какие у "Шахеда" есть возможности для маневрирования. И что россияне могут сделать с ними. Чтобы мы понимали, какие методы надо добавлять уже сейчас. Иначе может произойти такая ситуация, что мы быстро выпустим 10 или 100 тысяч дронов. А они окажутся неэффективными. Поэтому надо думать на шаг впереди и смотреть, какие есть возможности для РФ. А возможностей там на самом деле не так много.

Вы сказали об установке камер на "Шахеды". Если это делать массово, не повлияет ли это критически на стоимость БПЛА, что заставит РФ отказаться от такой технологии?

Это очень дешевые доработки. Это две маленькие камеры, как такие, что стоят в ноутбуке. Они просто смотрят вокруг. И если, например, в небе будет какая-то точка, они понимают, что на такой высоте это вряд ли будет птица, это скорее всего дрон. И они просто дают команду летному контроллеру, который управляет БПЛА, выполнить маневр - пойти вверх, вниз, вправо или влево. Эта система достаточно дешевая и россияне могут добавить ее в существующий "Шахед" достаточно быстро.

Долгое время мы гордились тем, что мы далеко впереди РФ в дроностроении. В какой-то момент наступил паритет, а теперь все говорят, что мы все больше отстаем. Может ли ситуация измениться, при каких условиях и за какой период? Какие последствия могут быть на фронте и в тылу?

На самом деле украинская сторона, все производители так же наращивают мощности. И все они говорят, если производитель наработал модель производства, если у него есть рабочие карты, как это все организовывать, то дальше только вопрос масштабирования. А это вопрос привлечения дополнительных финансов и комплектующих. И если все это есть, можно масштабироваться и в 10 раз и в 100.

У россиян с людьми, ресурсами, финансами для производства проблем нет. У нас есть отдельные проблемы с финансами. То есть это вопрос только бюджета.

Если наше государство найдет финансовые ресурсы и будет давать прогнозы производителям, мы также можем масштабироваться в неограниченное количество раз.

Проблема ударных БПЛА действительно большая. Ведь они пытаются атаковать наше производство, инфраструктуру. И сейчас они пытаются выполнять технику атаки "Шахедами" на приближенных к фронту территориях. Это вы можете представить некий "Ланцет", но он с большими мощностями, несет больше заряда, и он может атаковать объекты ближе к фронтовой территории. Для нас это несет большие риски.

Чего ждать от российских дронов в будущем?

Сейчас есть несколько вариантов. В частности это реактивные "Шахеды", которые к нам прилетали. Но это было всего несколько раз за все время, это скорее были тестовые полеты. Россияне их испытывают. И сейчас они их не используют, поскольку они значительно дороже, чем обычный "Шахед", а насколько он эффективнее - пока непонятно.

Ведь единственное преимущество у этих БПЛА, что они летают быстрее и могут перелетать мобильные огневые группы. Но учитывая современную высоту полета "Шахедов", этот вопрос не столь актуален. Поэтому возможно россияне не видят смысла тратить больше денег, не имея явного преимущества.

Второй - это иранский "Шахед" с искусственным интеллектом. Он управляется напрямую из России. И в отношении его масштабирования так же есть сомнения, поскольку он очень дорогой. Его стоимость может быть как 5-7 "Ланцетов". Он слишком дорогой. Поэтому он может использоваться для отдельных точечных целей, но не для масштабного использования.

РФ делает ставку на количество, а не на качество?

Они делают ставку и на количество, и на качество. Они постоянно работают над усовершенствованием "Шахедов". Мы видим постоянно небольшие доработки в плане двигателя, систем навигации, летных характеристик. Поэтому этот процесс постоянно идет, нельзя сказать, что они не думают о качестве.

справка Сергей Бескрестнов Специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей «Флэш» Бескрестнов – украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, председатель ОО "Центр радиотехнологий" Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Занимал руководящие позиции в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь". С апреля 2022 занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. Изучает российскую военную технику (РЭБ, РЭР, связь, ударные БПЛА), стратегию ее применения и разрабатывает сценарии противодействия.

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