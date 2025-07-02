На месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства.

Вечером в среду, 2 июля 2025 года, на трассе возле Житомира прогремели взрывы. Инцидент произошел на территории двух производственных помещений.

Об этом в комментарии телеканалу "Киев24" сказал глава Глыбочицкой общины на Житомирщине Сергей Сокальский. По его словам, на месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства.

"На эту минуту (комментарий вышел в эфир около 21:44, – ред.) пока ничего не понятно о причинах взрыва. Единственное, что могу сказать – событие произошло на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены", – сказал он.

Видео дня

Сокальский добавил, что в результате взрывов разрушено много жилых домов. Кроме того, есть много пострадавших. Он отметил, что взрывная волна "далеко ушла", но деталей раскрывать не стал.

Глава общины отметил, что слышал два очень мощных взрыва. Прозвучали они около 18 часов.

Позже глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что количество пострадавших в результате взрывов увеличилось до 24. Ранее сообщалось о 2 погибших и 15 пострадавших.

"В результате чрезвычайного происшествия, произошедшего на 126 км автодороги М-06 Киев – Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области) 2 человека, к сожалению, погибли, еще 24 получили ранения и доставлены в лечебные учреждения. Среди них 4 ребенка", – заявил Бунечко.

Взрывы на Житомирщине

Ранее начальник начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в результате взрывов, которые прогремели вблизи села Березина, погибли люди. Он также информировал о пострадавших, повреждены частные дома.

Из-за инцидента существенно затруднено движение по трассе. Бунечко призвал до конца дня воздержаться от проезда мимо Житомира, пока будут работать оперативно-следственные группы.

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