Водителям стоит ожидать акции выходного дня на АЗС.

Цены на бензин на отечественных АЗС в течение трех недель - месяца вернутся почти до уровня, который был перед началом ирано-израильской войны. Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

"Мы почти вернемся к тем ценам, которые были до скачка. Цены в ритейле медленно съедут вниз. Сначала начнутся акции выходного дня - например, минус 5 гривень на колонке, а потом будет уменьшение стелы (стоимости топлива на АЗС, - УНИАН). Если говорить о маркет-мейкерах, то есть ОККО и WOG, то это полторы-две гривны", - отметил эксперт.

По его словам, дизельное топливо подешевеет примерно на 1,5 грн/литр, сжиженный газ - на 1-1,5 грн/литр. Он отмечает, что этот прогноз будет актуальным при условии, если цены на нефть почти не будут меняться.

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Он добавил, что ситуация на мировом нефтяном рынке стабилизируется (в начале торговой сессии 2 июля стоимость фьючерсов Brent и WTI почти не изменилась и составляла 67,4 и 65,7 доллара за баррель соответственно, - УНИАН). Леушкин ожидает, что стоимость "черного золота" в ближайшее время не будет ниже 65 долларов за баррель, поскольку это комфортная цена для американских нефтедобытчиков.

Эксперт указал, что на стоимость топлива на АЗС, кроме цены на нефть, влияет также курс гривны к евро, поскольку акцизный налог, который платят сети, рассчитывается в евро. И это сейчас добавляет к стоимости топлива до 1,5 гривень на литре.

При этом он отметил, что снижение цен на топливо будет растянуто во времени, поскольку в Украине, традиционно, стоимость топлива быстро только растет.

"Снижение цен мы увидим в течение трех недель-месяца", - отметил эксперт.

Цены на бензин - последние новости

Цены на бензин и дизель на АЗС выросли на фоне повышения мировых цен на нефть. Стоимость бензина, по данным консалтинговой группы А-95, в среднем достигает почти 62 грн/литр, дизеля - 59 грн/литр.

По прогнозам НБУ, темпы роста цен на топливо в Украине могут ускориться в текущем году до более 13%. Замедлить рост может снижение мировых цен на нефть.

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