Огромные размеры Генри делают его настоящим исключением не только с точки зрения возраста, но и с точки зрения физических данных.

В свои 124 года Генри официально является старейшим известным крокодилом в мире, некоторые из которых оказались на грани вымирания. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что эта колоссальная рептилия не только прожила долгую жизнь, но и стала отцом тысяч потомков за время своего замечательного путешествия. Сегодня Генри проживает в Центре охраны природы Crocworld в Южной Африке, где он продолжает процветать, несмотря на свой возраст.

Интересно, что огромный крокодил достигает более 5 метров от морды до хвоста и весит ошеломляющие 700 килограммов. Для сравнения, средний нильский крокодил достигает около 4,5 метров в длину и весит около 410 килограммов. Огромные размеры Генри делают его настоящим исключением не только с точки зрения возраста, но и с точки зрения физических данных.

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"Хорошо известно, что многие виды крокодилов могут жить в неволе более 100 лет. Ученые полагают, что эти рептилии могут демонстрировать уникальный феномен, известный как "незначительное старение": биологическая концепция, предполагающая, что некоторые организмы, такие как крокодилы, могут не испытывать типичного процесса старения, который испытывают другие животные. Другими словами, крокодилы могут на самом деле не умирать от старости, а вместо этого поддаваться внешним факторам, таким как голод, несчастные случаи или болезни", - сказано в статье.

Генри делит свою среду обитания с Колгейтом, другим пожилым крокодилом, которому, по оценкам, около 90 лет. Несмотря на свой возраст, обе рептилии продолжают жить полноценной жизнью в своей защищенной среде.

Важно, что хотя точная дата рождения Генри остается загадкой из-за его дикого происхождения, его день рождения отмечается ежегодно 16 декабря, и в этом году ему должно исполниться 125 лет.

Отцовство Генри

Родившись около 1900 года в дельте Окаванго в Ботсване, Генри жил в своей жизни, полной приключений. В 1903 году его поймал ловец слонов по имени сэр Генри, откуда он и получил свое имя. Проведя несколько десятилетий в дикой природе, в 1985 году он переехал в Crocworld, где быстро стал центральной фигурой в их усилиях по охране природы. С тех пор Генри спарился по крайней мере с шестью самками, и, по оценкам его смотрителей, за время своего пребывания в неволе он стал отцом более 10 000 потомков.

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