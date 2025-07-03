Это решение сделает Путина еще более непримиримым, говорит один из специалистов.

Решение Пентагона приостановить поставки ранее обещанного Украине вооружения может "поощрить" и, возможно, даже усилить военные амбиции российского диктатора Владимира Путина.

Как пишет Fox News, эксперты по вопросам безопасности бьют тревогу. Отмечается, что такой шаг Пентагона подрывает рычаги влияния США и Украины в то время как президент Дональд Трамп стремится заключить соглашение о прекращении огня в российско-украинской войне.

"Многие из этих боеприпасов не были взяты из американских запасов, а были закуплены специально для Киева в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", – заявил Джон Харди, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий (FDD), хотя и согласился, что у Трампа правы, ставя на первое место американских военных.

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Примечательно, что некоторое оружие, предназначенное для Украины, уже было в Польше, когда Пентагон издал приказ о прекращении поставок. Это подтвердили американские военные, отмечается в материале.

"Ослабляя обороноспособность Украины и подпитывая представление о том, что Америка устала от поддержки Украины, это решение, скорее всего, укрепит веру Путина в то, что он имеет преимущество. Это сделает его еще более непримиримым", – акцентировал Харди.

Fox News добавляет, что вооружения, которых коснется это решение включают перехватчики ракет и снаряды калибра 155 мм. Все это происходит в то время, когда войска РФ усиливают свое наступление. Кроме того, в июне российские войска установили рекорд по количеству беспилотников, выпущенных по Украине за один месяц – враг применил более 5300 БПЛА.

"Путин начал усиленную воздушную атаку, нацелившись на гражданское население в городах по всей Украине с помощью сотен беспилотников и ракет. Прекращение или даже замедление поставок боеприпасов в Украину сейчас может лишь поощрить Путина продолжать и даже усиливать это наступление. Это не может быть тем, чего хочет президент Трамп", – настаивает основатель и президент Фонда защиты демократий (FDD) Клиффорд Мэй.

Украина же вызвала главного дипломата США в Киеве для встречи с должностными лицами Министерства иностранных дел. По итогам встречи с Джоном Гинкелем, заместителем руководителя миссии Посольства США в Киеве, в учреждении отметили, что "любое промедление или замедление в поддержке обороноспособности Украины только поощрять агрессора к продолжению войны и террора, а не к поиску мира".

Авторы отмечают, что посольство США и Министерство иностранных дел Украины не ответили на вопрос Fox News Digital по этой встрече.

"Атаки со стороны России, которые стали более жестокими и частыми, совпали во времени с неудачными попытками администрации Трампа обеспечить прекращение огня и происходят в то время, когда Путин также сосредоточил около 50 000 военнослужащих вдоль северной границы Украины, что, как некоторые опасаются, может свидетельствовать о планах начать новое наземное наступление", – добавляется в материале.

Приостановление помощи от США

Накануне издание Politico выпустило материал, в котором заявило, что США приостановили поставки ряда боеприпасов для Украины. BILD пишет, что запасов американских ракет в Украине должно хватить до конца лета. После этого ситуация может стать критической.

Репортер NPR Том Боуман, который освещает работу Пентагона, заявил, что после этого решения в Польше застряли, в частности, 92 ракеты AIM и 30 ракет для Patriot (PAC3MSE).

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