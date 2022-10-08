Взрыв на мосту прогремел рано утром 8 октября. Оккупанты сообщают, что в результате происшествия нет пострадавших.

В сети появились видео с последствиями взрыва на Крымском мосту. Как можно увидеть на одной из записей, несколько пролетов детища оккупантов ушли под воду.

Ролик с последствиями "бавовны" на Крымском мосту опубликован в запрещенной в Украине соцсети на официальной странице незаконного сооружения оккупантов.

"Поезд на Крымском мосту потушен, судя по видео очевидцев. Несколько автомобильных пролетов лежат в воде", - говорится в описании к видеозаписи. Видео дня

Взрыв на Крымском мосту 8 октября: все подробности

Утром 8 октября ряд СМИ сообщил, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. Позже в сети появились фото и видео произошедшего, на кадрах виден взрыв.

Оккупационные "власти" полуострова заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Путин уже поручил создать правительственную комиссию по взрыву на Керченском мосту.

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