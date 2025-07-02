Конгрессмены не понимают, почему подчиненные Трампа останавливают помощь уже после его обещаний помогать больше.

Решение Пентагона остановить военную помощь Украине не только приведет к гибели большего количества людей в Украине, но и противоречит обещаниям Дональда Трампа недельной давности. Об этом пишет The Hill со ссылкой на членов Конгресса США от Демократической партии.

Издание напоминает, что решение об остановке помощи принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби, который якобы обеспокоен низкими запасами оружия в армии США.

"Если это правда, то господин Колби, который на слушаниях по его утверждению в должности выступал против военной помощи Украине и даже отказался признать, что действия России равносильны "вторжению" в Украину, предпринимает действия, которые непременно приведут к неизбежной гибели многих украинских военных и гражданских лиц", - сообщила демократ из Палаты представителей Конгресса Марси Каптур.

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Она подчеркнула, системы Patriot в Украине "спасают жизни каждый день".

Сенатор Джин Шахин назвала Колби и министра обороны Пита Гегсета "недобросовестными деятелями", которые отклоняются от позиции президента Трампа. Она сослалась на заявление президента США недельной давности, который обещал "посмотреть", смогут ли США "предоставить Киеву несколько" ракет ПВО.

"Неоднозначные месседжи администрации Трампа подрывают ее собственную повестку дня, направленную на привлечение Путина к столу переговоров... Сейчас не время для недобросовестных деятелей, которые подрывают наши национальные интересы безопасности", - заявила Шахин.

Остановка военной помощи США: последние новости

Как писал УНИАН, посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что решение остановить критическую военную помощь воплощает принцип "Америка прежде всего". По его словам, США крайне нужно иметь на складах ракеты, которые могли бы сбивать российскую баллистику над Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские дипломаты и военные сейчас в "рабочем" порядке выясняют у американцев, что происходит с их военной помощью.

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