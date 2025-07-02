Наверное, Украина выстоит и без американской помощи, но значительно большей ценой.

Пока остается дискуссионным, насколько сильно скажется на Украине остановка американской помощи. Но одно уже стало понятным: США самоустраняются от российско-украинской войны. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает автор публикации, в марте Белый дом примерно на неделю уже приостанавливал всю военную помощь Украине, что стало одним из последствий публичной ссоры в Овальном кабинете между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. И с тех пор администрация Трампа только добавляла поводов считать, что США больше не благосклонны к Украине.

"Украина больше не является приоритетом, больше не находится в центре внешней политики США. По крайней мере, Трамп очень честен в этом отношении с украинцами", - заявила в комментарии изданию нардеп Соломия Бобровская, которая представляет в Верховной Раде комитет по вопросам обороны и разведки.

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Сегодня на вооружении ВСУ находятся 8 зенитно-ракетных комплексов Patriot, из них 6 задействованы для защиты Киева. Без новых поступлений зенитных ракет Украине будет значительно сложнее защищать столицу, отметила Бобровская. "Это огромная проблема", - добавила она.

По ее мнению, остановка поставок артиллерийских боеприпасов является менее болезненной для Украины, поскольку растет внутреннее производство и увеличиваются их поставки от европейских партнеров.

По подсчетам The New York Times, всего в этом году Украина должна была бы получить от США различного оружия и оборудования на сумму до 11 миллиардов долларов. Речь идет об оружии, которое производят с нуля американские военные заводы в рамках финансирования, согласованного еще во времена президента Байдена.

Украинский военнослужащий Олег Ворошиловский, который командует подразделением борьбы с беспилотниками под Киевом, заверил автора публикации, что Украина сможет пережить остановку этих поставок от США, хотя это и будет стоить значительную "цену".

"Мы найдем оружие. Это будет труднее. Погибнет гораздо больше людей", - сказал он.

Остановка американской военной помощи

Как писал УНИАН, вчера западные СМИ сообщили, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых вооружений, производство которых было профинансировано в рамках пакетов военной помощи еще во времена Байдена. В частности речь идет о зенитных и авиационных ракетах и высокоточных снарядах для артиллерии.

В Министерстве обороны Украины заявили, что не получали от американцев никаких официальных сообщений о таком решении. Поэтому сегодня Минобороны пытается прояснить этот вопрос непосредственно в Пентагоне.

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