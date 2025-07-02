Повреждены частные дома.

На трассе возле Житомира произошли два взрыва, известно уже о двух погибших и 15 пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"В населенном пункте Березина вблизи Житомира на международной трассе М-06 произошли два взрыва. Мы можем, к сожалению, констатировать уже о двух погибших. 15 человек пострадали", - заявил он и добавил, что были повреждены частные дома.

Сейчас на месте был развернут оперативный штаб, все службы работают, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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"Обеспечен минимальный проезд по международной трассе", - сказал Бунечко и призвал тех, кто планировал сегодня воспользоваться этой трассой, до конца дня воздержаться от проезда мимо Житомира, пока будут работать оперативно-следственные группы.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что в связи с чрезвычайным происшествием, произошедшим на 126 км автодороги М-06 Киев - Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области), движение в обоих направлениях было перекрыто.

В направлении города Ровно осуществляется объезд на 109 км (поворот на село Тесновка) через село Головино в направлении поселка Черняхов.

В направлении Киева объезд осуществляется: через разворот на 128 км (вблизи села Гадзинка) через поселки Черняхов, Головино выезд через село Тесновка на 109 км автодороги М-06 Киев - Чоп. Или же на 140 км (развязка вблизи села Олиевка) также через поселки Черняхов, Головино выезд через село Тесновка на 109 км автодороги автодороги М-06 Киев - Чоп.

"Патрульные обеспечивают безопасность и регулирование дорожного движения. На месте происшествия работают все экстренные службы. Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", - призвал Билошицкий.

Позже он также сообщил, что организовано было двустороннее движение, по полосам в направлении Киева.

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