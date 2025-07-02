Если вы любите, вы активно вовлечены, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал главные признаки того, что вы на самом деле не влюблены, а просто привязаны к партнеру.

"Это тонкий, почти незаметный поворотный момент, до которого доходят многие пары. Когда привычность начинает казаться близостью, даже если настоящие чувства уже угасают. Когда привязанность удерживает вас вместе, потому что "развязать узел" кажется сложнее, чем просто остаться", - отметил он в своей статье для Forbes.

По словам психолога, разобраться, что вы чувствуете - любовь или привязанность - крайне важно, ведь отношения по привычке могут незаметно разрушать изнутри.

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Вот какие признаки он перечислил:

В любви вы выбираете партнера, в привязанности - просто не уходите. Если вы любите, вы активно вовлечены: замечаете привычки, радуетесь росту, цените время вместе. Вы выбираете партнера осознанно, с интересом и теплом. Но привязанность часто выглядит иначе: вы остаетесь, потому что так привычнее и безопаснее. Вы не уходите не из любви, а из страха одиночества, неопределенности или боли.

Любовь питается восхищением, привязанность - общим прошлым. Любовь может продолжаться и после "медового месяца". Глубокая романтическая любовь связана с удовлетворенностью, благополучием и самооценкой. А привязанность чаще держится на привычности. Люди с тревожной привязанностью склонны оставаться в неудовлетворяющих отношениях из страха перемен или одиночества.

В любви вы скучаете по партнеру, в привязанности - по прошлому. Есть разница между скучать по человеку и тосковать по тому, как было. Любя, вы хотите быть рядом не только ради комфорта - вы цените личность партнера, его мысли, характер, поступки. Вы скучаете по текущей версии партнёра и радуетесь тому, кем он становится.

Напомним, ранее психолог рассказал, как избежать провала на первом свидании.

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