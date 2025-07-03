Генсек НАТО отреагировал на недавнее заявление российского министра.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко прокомментировал нападки главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что "увеличение бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации".

"Лавров – он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело. Поэтому не будем уделять господину Лаврову много внимания", – подчеркнул генсек Альянса в комментарии Fox News.

Отметим, что несколько дней назад, когда Лаврова попросили прокомментировать слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что путинский режим ждет крах в результате современной "гонки вооружений", он ответил так:

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"Наверное, он предполагает, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации".

Другие абсурдные заявления представителей РФ

Политики страны-агрессора часто разбрасываются громкими заявлениями и угрозами. Едва ли не лидером среди них является заместитель секретаря российского Совбеза и некогда президент РФ Дмитрий Медведев.

К примеру, российский чиновник не раз угрожал Украине и миру ядерным оружием. А несколько месяцев назад Медведев захотел "денафицифицировать" всю Европу. Пропагандистские медиа активно цитировали его слова о том, что "нацизм как идеология должен быть искоренен на всем европейском континенте", а "лидеры стран, которые не желают заниматься денацификацией, должны быть маркированы как "пособники нацизма".

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