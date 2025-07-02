Сыр можно добавить в рацион людям, которые обеспокоины уровнем сахара в крови.

Если вы страдаете диабетом, то может казаться, что все любимые продукты исключены из рациона, но не расстраивайтесь. Вы будете рады узнать, что сыр не только разрешен, но и является разумным выбором, если вы пытаетесь контролировать уровень сахара в крови.

Издание Eating Well пишет, что сыр содержит мало углеводов, много белка и жира, что помогает предотвратить скачки уровня сахара в крови. При этом стоить помнить, что многие сыры содержат много натрия и насыщенных жиров, потребление которых люди с диабетом должны свести к минимуму.

Моцарелла

"Моцарелла с частичным обезжириванием - хороший выбор для людей с диабетом, потому что она содержит мало углеводов, много белка и меньше насыщенных жиров по сравнению с полножирными сырами", - говорит диетолог Эми Кимберлейн.

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В 28 граммах моцареллы с частичным обезжириванием содержится 2 грамма углеводов, 7 граммов белка и 3 грамма насыщенных жиров.

Кимберлейн объясняет, что белок, содержащийся в моцарелле, помогает замедлить пищеварение, поэтому даже если вы сочетаете ее с углеводами, то она может помочь снизить скачки уровня сахара в крови. Кроме того, выбор частично обезжиренной моцареллы вместо полножирной снижает потребление насыщенных жиров.

По словам эксперта, люди с диабетом подвержены более высокому риску сердечных заболеваний, поэтому особенно важно контролировать потребление насыщенных жиров.

Пармезан

Пармезан содержит мало углеводов и богат белком. В одной порции весом 28 грамм содержится 10 граммов белка и всего 1,5 грамма углеводов.

Творог

"Творог - одно из моих любимых продуктов, которое я рекомендую для увеличения количества белка и снижения содержания углеводов в рационе", - говорит диетолог Эрин Дэвис.

В половине стакана творога содержится 12 граммов белка и всего 5 граммов углеводов, что делает его сытным и подходящим для поддержания нормального уровня сахара в крови. Некоторые сорта содержат больше натрия, поэтому при покупке творога выбирайте низкокалорийный и с низким содержанием натрия.

Чеддер

Дэвис объясняет: чеддер - отличный источник витамина B12, потому что порция весом 42 г содержит 19% суточной нормы.

Витамин B12 особенно необходимое тем, кто принимает метформин для лечения диабета. Препарат помогает контролировать уровень сахара в крови, но может вызывать дефицит витамина B12, что может привести к слабости, усталости или анемии.

Швейцарский сыр

Это один из сыров с самым низким содержанием натрия, что делает его полезным для сердца выбором для людей с диабетом.

Всего 28 грамм швейцарского сыра содержит 53 миллиграмма натрия, а также 8 граммов белка и менее 1 грамма углеводов. Чтобы обеспечить баланс сахара в крови и здоровье сердца, выбирайте швейцарский сыр с пониженным содержанием жира.

Рикотта

"Рикотта с частичным обезжириванием - хороший выбор для людей с диабетом, потому что она содержит белок, имеет низкое содержание углеводов и мало насыщенных жиров", - отметила Кимберлейн.

В половине стакана рикотты содержится 14 граммов белка и 6 граммов углеводов.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали 4 самых полезных вида сыра.

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