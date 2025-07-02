Снятие ограничений против некоторых российских предприятий стало следствием отмены санкций против Сирии.

В результате отмены президентом США Дональдом Трампом с 1 июля некоторых санкций против Сирии из "черных списков" был исключен ряд российских предприятий, в том числе отдельные российские банки и "Рособоронэкспорт". Об этом пишет The Moscow Times.

Как сообщает издание со ссылкой на релиз Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC), в результате отмены санкций против Сирии ограничения были сняты с экс-президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ), бывшего главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова.

"Я воспринимаю это решение как серьезный сигнал о заинтересованности руководства США - и лично президента Трампа - изменить характер отношений с нашей страной. Рад встретиться с господином Трампом, поблагодарить его за вполне справедливое решение, а как дипломат и седьмой президент ФИДЕ - поделиться своим видением международного развития... и сыграть партию в шахматы", - цитирует The Moscow Times Илюмжинова.

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Отмечается, что Илюмжинов попал под американские санкции в 2015 году из-за поддержки режима сирийского диктатора Башара Асада. Под сирийскими санкциями находились и другие российские компании: банк "Российский финансовый альянс", принадлежащий Илюмжинову, Темпбанк, иранский "Мир Бизнес Банк", РФК-Банк, "Рособоронэкспорт", Global Vision Group, "СТГ Логистик", "Маритайм Асистанс" и другие.

Впрочем, Трамп оставил в силе санкции против бывшего президента Сирии Башара Асада, членов его семьи и сторонников его режима.

В релизе OFAC говорится, что США стремятся к "стабильной, единой и мирной Сирии", которая не предоставляет убежища террористическим организациям и обеспечивает защиту прав религиозных и этнических меньшинств. Также президент Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма.

Вероятность новых санкций США против РФ

Как сообщал ранее УНИАН, госсекретарь США Марко Рубио недавно заявлял, что Трамп не готов к новым санкциям против России. По его словам, более жесткие санкции против страны-агрессора повредят "разговаривать с ними о прекращении огня", поэтому в Вашингтоне предпочитают оставить определенную дипломатическую гибкость. Рубио сказал, что Трамп "будет знать правильное время и место", когда новые санкции станут целесообразными. Но предупредил: "Как только это произойдет, это будет означать, что окно для переговоров с Россией будет закрыто".

Также президент Чехии Петр Павел рассказывал, что на саммите НАТО Трампа призывали усилить давление на РФ, но он остался нерешительным. "Мы говорили с ним очень последовательно и сообща, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию", - сказал Павел, описывая разговор за ужином, в котором участвовали король Нидерландов Виллем-Александр и глава НАТО Марк Рютте. По словам чешского лидера, целью не является вызвать экономический крах России, а лишь заставить ее осознать, что альтернативы переговорам нет. Павел говорит, что Трамп "оставался сдержанным", но "он осознает, что это (санкции, - ред.) очень эффективный инструмент".

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