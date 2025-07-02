В Пентагоне говорят, что США зенитные ракеты нужнее, потому что Трампу надо играть мышцами перед мировым сообществом.

Пауза в поставках зенитных ракет и артиллерийских снарядов Украине является практическим воплощением лозунга "Америка прежде всего", который отстаивает действующая президентская администрация. Об этом комментарии Fox Business заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Именно так выглядит "Америка прежде всего": мы сначала должны позаботиться о потребностях Соединенных Штатов", - заявил он, объясняя причины остановки поставок Украине.

По словам Уитакера, США всегда должны иметь в достаточном количестве оборонительные средства, чтобы демонстрировать силу на мировой арене. В этом контексте он вспомнил недавний удар американской авиации по ядерным объектам в Иране.

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"И поэтому мы должны убедиться, что у нас достаточно ракет для Patriot, у нас достаточно средств противовоздушной обороны и всего того, что нам нужно для обеспечения нашего успеха на поле боя, где бы оно ни было", - заявил дипломат.

США остановили поставки оружия Украине

Как писал УНИАН, вчера стало известно, что США приостановили поставки Украине зенитных ракет и высокоточных снарядов для артиллерии, закупка и передача которых были профинансированы еще во времена администрации Байдена.

В Министерстве обороны Украины заявили, что не получали от американцев никаких официальных сообщений о таком решении, но попытаются это выяснить.

Между тем аналитики уже расценивают решение Вашингтона как окончательное самоустранение от войны в Украине.

Также стоит напомнить, что во время операции против Ирана армия США продемонстрировала большое расточительство в использовании зенитных ракет, которые теперь забирает у Украины.

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