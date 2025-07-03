Новое предприятие сфокусируется на выпуске БпАК Raybird.

Украинская компания Skyeton, которая занимается производством беспилотников, создаст совместное предприятие с британской Prevail Partners. Об этом сообщается на сайте Skyeton.

Предприятие под названием Skyeton Prevail Solutions будет создано для ускорения серийного производства, поставки и интеграции беспилотной системы в армии Великобритании. В украинской компании добавляют, что новое предприятие сфокусируется на выпуске БпАК Raybird. Этот беспилотник выполнил тысячи полетов в Украине, продемонстрировав "чрезвычайно низкий уровень потерь бортов".

Raybird – это беспилотник класса 1 по стандартам НАТО. Его конструкция предусматривает замену полезной нагрузки без инструментов.

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"Среди вариантов – камеры с исключительными возможностями захвата целей, камеры высокого разрешения для разведки, радар с синтетической апертурой (SAR) для создания изображений в темноте или при неблагоприятных погодных условиях, а также локатор радиочастот. Raybird является популярным среди боевых подразделений благодаря успешному выполнению миссий, устойчивости и минимальному риску для операторов", – говорится в заявлении компании.

В Skyeton отметили, что совместное украинско-британское предприятие будет масштабировать производство этих БпАК в Великобритании для применения как в Украине, так и в Вооруженных силах Великобритании и других стран.

Украинское оружие: другие новости

На днях вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинский оборонный кластер Brave1 разработал первые антидроновые патроны. Они выглядят как обычные патроны, но имеют специальную боевую часть внутри.

Ранее также стало известно, что Министерство обороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинский беспилотный наземный комплекс "Мураха".

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