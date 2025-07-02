Винницкий отметил, что не знает, что делать с такой реальностью, когда большое количество людей захотят откупиться от БОВП.

Заместитель министра образования Михаил Винницкий считает, что базовая общевоенная подготовка (БОВП) не должна быть обязательной для студентов.

"Заставить 120 примерно тысяч студентов второго курса проходить в обязательном порядке такой курс, который сейчас предусмотрен, не вариант, - сказал замминистра в комментарии ZN.UA.

Он отметил, что не знает, что делать с такой реальностью, когда большое количество людей захотят откупиться от БОВП:

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"Я не хочу - не могу по разным причинам, а давай, уважаемый господин инструктор, запишешь меня, и вот тебе 100 баксов". И это будет общенациональная проблема. Мы просто создаем коррупциогенную ловушку".

Винницкий также рассказал, что на сегодня есть зарегистрированный законопроект, который вообще отменяет БОВП как обязательную часть учебного процесса, зато предусматривает курс "Основы национального сопротивления".

При этом он не сообщил деталей, однако сказал, что не сомневается в том, что продолжительность теоретической части в новом курсе не изменится, "но все остальное должно существенно измениться и будет изменено в ближайшее время".

БОВП в Украине - детали

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский Украине увеличат срок базовой общей военной подготовки с 49 на 51 день. По его словам, двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника.

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