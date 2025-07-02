Почему бы не включить в рацион кабачки уже сейчас, ведь этот скромный овощ способен принести организму больше пользы, чем кажется на первый взгляд.

Кабачок — универсальный и вкусный летний овощ, который продолжает стремительно завоевывать свою популярность. И не просто так, ведь он приносит массу пользы для организма: от здоровья сердца и зрения до улучшения пищеварения, пишет EatingWell

Но что на самом деле происходит с телом, когда кабачок становится частью ежедневного рациона?

Может наладить пищеварение

Кабачок богат пищевыми волокнами, особенно в кожуре, что способствует здоровому пищеварению. Клетчатка увеличивает объём стула и улучшает регулярность дефекации, поддерживая здоровье кишечника.

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"Клетчатка и вода в кабачке помогают смягчить стул и предотвращают запоры, а также питают полезные кишечные бактерии", — отмечает магистр наук, диетолог Саманта Девито.

Поддерживает водный баланс

Кабачок на 95% состоит из воды, что делает его отличным способом увлажнения организма, особенно летом. "Этот вкусный овощ помогает предотвратить обезвоживание, особенно в тёплое время года", — поясняет зарегистрированный диетолог и лицензированный нутриционист Аманда Годман.

Гидратация важна для поддержания уровня энергии, терморегуляции и функционирования всех систем организма.

Источник антиоксидантов

Кабачки богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов. Эти радикалы образуются как в результате естественных процессов в организме, так и из-за внешних факторов — загрязнения воздуха, курения или плохого питания.

"Кабачок содержит антиоксиданты, такие как витамин С и бета-каротин, которые уменьшают воспаление и укрепляют иммунитет", — говорит доктор философии, диетолог Лиза Янг.

Включение продуктов с антиоксидантами в рацион может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Поддерживает здоровье сердца

Этот скромный овощ обладает мощным сердечно-сосудистым эффектом благодаря высокому содержанию калия и низкому уровню натрия.

Кабачок — это кладезь пользы для сердца: он богат калием и клетчаткой, а значит помогает регулировать давление и защищает сердечно-сосудистую систему.

Полезен для глаз

Антиоксиданты в кабачке благотворно влияют и на зрение.

"Один средний кабачок содержит около 4160 мкг лютеина и зеаксантина — каротиноидов, необходимых для здоровья глаз. Они накапливаются в сетчатке и уменьшают повреждения, вызванные возрастной дегенерацией жёлтого пятна", — объясняет зарегистрированный диетолог-нутрициолог Эми Браунштейн.

Кому противопоказаны кабачки

Для большинства людей кабачки безопасны, но есть некоторые нюансы:

Кабачок принадлежит к семейству тыквенных — как и огурцы, тыквы и патиссоны. Людям с аллергией на эти овощи следует избегать кабачков.

В кабачках содержатся кукурбитацины — соединения, которые при высокой концентрации придают горечь. Горький вкус — повод не есть овощ, так как он может вызвать расстройства пищеварения.

Если вы принимаете диуретики или препараты, влияющие на уровень калия, посоветуйтесь с врачом: из-за содержания калия кабачок может повлиять на действие лекарств.

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