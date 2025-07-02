Кабачок — универсальный и вкусный летний овощ, который продолжает стремительно завоевывать свою популярность. И не просто так, ведь он приносит массу пользы для организма: от здоровья сердца и зрения до улучшения пищеварения, пишет EatingWell
Но что на самом деле происходит с телом, когда кабачок становится частью ежедневного рациона?
Может наладить пищеварение
Кабачок богат пищевыми волокнами, особенно в кожуре, что способствует здоровому пищеварению. Клетчатка увеличивает объём стула и улучшает регулярность дефекации, поддерживая здоровье кишечника.
"Клетчатка и вода в кабачке помогают смягчить стул и предотвращают запоры, а также питают полезные кишечные бактерии", — отмечает магистр наук, диетолог Саманта Девито.
Поддерживает водный баланс
Кабачок на 95% состоит из воды, что делает его отличным способом увлажнения организма, особенно летом. "Этот вкусный овощ помогает предотвратить обезвоживание, особенно в тёплое время года", — поясняет зарегистрированный диетолог и лицензированный нутриционист Аманда Годман.
Гидратация важна для поддержания уровня энергии, терморегуляции и функционирования всех систем организма.
Источник антиоксидантов
Кабачки богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов. Эти радикалы образуются как в результате естественных процессов в организме, так и из-за внешних факторов — загрязнения воздуха, курения или плохого питания.
"Кабачок содержит антиоксиданты, такие как витамин С и бета-каротин, которые уменьшают воспаление и укрепляют иммунитет", — говорит доктор философии, диетолог Лиза Янг.
Включение продуктов с антиоксидантами в рацион может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
Поддерживает здоровье сердца
Этот скромный овощ обладает мощным сердечно-сосудистым эффектом благодаря высокому содержанию калия и низкому уровню натрия.
Кабачок — это кладезь пользы для сердца: он богат калием и клетчаткой, а значит помогает регулировать давление и защищает сердечно-сосудистую систему.
Полезен для глаз
Антиоксиданты в кабачке благотворно влияют и на зрение.
"Один средний кабачок содержит около 4160 мкг лютеина и зеаксантина — каротиноидов, необходимых для здоровья глаз. Они накапливаются в сетчатке и уменьшают повреждения, вызванные возрастной дегенерацией жёлтого пятна", — объясняет зарегистрированный диетолог-нутрициолог Эми Браунштейн.
Кому противопоказаны кабачки
Для большинства людей кабачки безопасны, но есть некоторые нюансы:
- Кабачок принадлежит к семейству тыквенных — как и огурцы, тыквы и патиссоны. Людям с аллергией на эти овощи следует избегать кабачков.
- В кабачках содержатся кукурбитацины — соединения, которые при высокой концентрации придают горечь. Горький вкус — повод не есть овощ, так как он может вызвать расстройства пищеварения.
- Если вы принимаете диуретики или препараты, влияющие на уровень калия, посоветуйтесь с врачом: из-за содержания калия кабачок может повлиять на действие лекарств.
Другие новости о полезных для организма овощах и фруктах
Ранее УНИАН сообщал про самую полезную ягоду для кишечника. Самый большой ее плюс - это клетчатка. Но она также богата витамином С и антиоксидантами. Поэтому в рационе эта ягода должна быть 100%.
Кроме того, эксперты назвали овощ №1 для борьбы с артритом. Сам по себе артрит может доставить нам немало хлопот. Но этот овощ - чуть ли не самое простое решение в комплексе мер при лечении артрита.