Хотя Украина имеет собственные дальнобойные дроны, их применяют совсем не так, как Россия применяет "Шахеды".

Россия каждую ночь терроризирует Украину десятками и даже сотнями "Шахедов", однако украинская армия ничего подобного не делает. И дело не в том, что мы не можем создать свой "Шахед", а в том, как его применять. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, в том, что касается беспилотников в российско-украинской войне, именно украинцы были первопроходцами и первооткрывателями.

"Даже оптоволоконные беспилотники. Просто, к сожалению, в свое время у нас недооценили это изобретение. Но так или иначе все изобретения, которые мы формируем у себя, технологически более качественные и производить их начинали мы", - отметил он.

Видео дня

Как пояснил Тимочко, россияне "воруют и пытаются масштабировать" чужие технологии. Конкретно "Шахед" тоже не является российским изделием: его передали иранцы. По словам эксперта, это изделие не является высокотехнологичным или высокоэффективным, но оно хорошо легло на российскую тактику ведения войны - "террора и геноцида". И именно поэтому, по мнению Тимочко, Украина не может так же использовать свой аналог "Шахеда".

"Коэффициент полезного действия этих "шахедов" - это где-то от 6 до 15, максимум до 20%. Такие "шахеды" эффективны, если их масштабировать в больших количествах и надеяться, что хоть что-то долетит. Это чисто российский, советский подход. И это оружие террора, это не оружие войны. У нас совершенно другая стратегия", - говорит он.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, военный эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что мобильные огневые группы, которые ранее были основным инструментом сбивания "Шахедов", сейчас потеряли свою эффективность и сбивают лишь около 20% целей.

Он также рассказал, что Россия масштабирует производство, и уже через год теоретически будет в состоянии запускать одновременно до 800 "шахедов".

Вас также могут заинтересовать новости: