Предполагается, что такое оружие можно будет использовать для борьбы с различными целями, в частности, гиперзвуковыми ракетами.

В сеть выложили новые фото прототипа японского рельсотрона, разработку которого ведут уже много лет.

На них обратил внимание военно-технический портал Defense Express. Сейчас прототип установили на палубу экспериментального судна JS Asuka.

"Из последних испытаний стало известно, что 40-мм снаряд массой 320 г, которым стреляет этот рельсотрон, имеет начальную скорость при вылете из ствола в 2230 м/с или 6,5 Маха", – отмечает Defense Express.

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По мнению специалистов, серийные образцы рельсотрона могут иметь более высокие характеристики.

Отметим также, что сегодня Япония имеет несколько проектов эсминцев, которые хотят вооружить рельсотронами. Действительно ли они получат такое оружие – неизвестно.

Вероятно, серийные образцы (если они появятся) будут существенно отличаться от того, что можно видеть сейчас.

Рельсотрон – справка УНИАН

Рельсотрон – это электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих.

Специалисты считают, что рельсотрон – это довольно перспективный тип вооружения. Его преимуществами являются мощность, универсальность, а также низкая цена выстрела.

Однако, есть у рельсотрона и существенные недостатки. Они связаны с невысоким ресурсом ствола, потребностью в большом количестве электрической энергии, а также слишком большими вспомогательными системами – как можно видеть на новых фото, рядом с рельсотроном находятся четыре больших контейнера.

Отметим, что кроме Японии работы в этом направлении проводят, в частности, в КНР. Китайский рельсотрон могут устанавливать на корабли.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты хотят использовать снаряды рельсотрона для нового зенитного комплекса.

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