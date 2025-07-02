Ранее этот закон вызвал возмущение в МИД Украины.

Президент Польши Анджей Дуда, который недавно совершил прощальный визит в Киев и получил высшую украинскую награду для иностранцев, подписал закон о дне памяти жертв Волынской трагедии во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба польского президента.

Этот закон был принят 4 июня этого года польским Сеймом. Согласно ему 11 июля в Польше ежегодно будут отмечать "Национальный день памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Речи Посполитой Польской".

Отмечается, что новая официальная дата не будет выходным днем.

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Новый скандал вокруг Волынской трагедии

Как писал УНИАН, ранее в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали новый польский закон о дне памяти жертв Волынской трагедии. Там заявили, что решение Сейма противоречит духу добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

В МИД подчеркнули, что над темой Волынской трагедии уже длительное время работает Совместная украинско-польская группа исторического диалога, которая действует при участии министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран. А вот решение Сейма, по мнению украинского МИД, не способствует достижению взаимопонимания и примирения.

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