Он отмечает, что необходимо обеспечить защиту для украинцев.

Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами Америки выясняются все детали по поставкам оборонной поддержки. Об этом в своем вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что сегодня заслушал доклады министров обороны и иностранных дел Украины.

"В частности, относительно отношений с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности компонента ПВО", - заявил он.

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Глава государства также подчеркнул, что "так или иначе мы должны обеспечить защиту для наших людей".

Остановка американской помощи

Как сообщал УНИАН, ранее издание Politico отметило, что США еще в начале июня решили приостановить поставки зенитных ракет и "некоторых других высокоточных боеприпасов" в Украину, но поставки прекратились только сейчас.

В Министерстве обороны Украины заявили, что наша страна не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи, поэтому этот вопрос пытаются прояснить непосредственно у американцев.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на решение США приостановить часть военной помощи Украине и отметил, что понимает стремление администрации Штатов заботиться прежде всего о собственных интересах.

В то же время он подчеркнул, что "в краткосрочной перспективе Украина не может обойтись без всей поддержки, которую она может получить, если речь идет о боеприпасах и системах противовоздушной обороны".

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