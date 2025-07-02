Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами Америки выясняются все детали по поставкам оборонной поддержки. Об этом в своем вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Он сообщил, что сегодня заслушал доклады министров обороны и иностранных дел Украины.
"В частности, относительно отношений с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности компонента ПВО", - заявил он.
Глава государства также подчеркнул, что "так или иначе мы должны обеспечить защиту для наших людей".
Остановка американской помощи
Как сообщал УНИАН, ранее издание Politico отметило, что США еще в начале июня решили приостановить поставки зенитных ракет и "некоторых других высокоточных боеприпасов" в Украину, но поставки прекратились только сейчас.
В Министерстве обороны Украины заявили, что наша страна не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи, поэтому этот вопрос пытаются прояснить непосредственно у американцев.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на решение США приостановить часть военной помощи Украине и отметил, что понимает стремление администрации Штатов заботиться прежде всего о собственных интересах.
В то же время он подчеркнул, что "в краткосрочной перспективе Украина не может обойтись без всей поддержки, которую она может получить, если речь идет о боеприпасах и системах противовоздушной обороны".