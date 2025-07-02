Для авиаперелетов есть свой собственный "дресс-код".

Авиаперелеты имеют свои неочевидные особенности, о которых трудно догадаться заранее самостоятельно. Например, далеко не всякая одежда подходит для путешествия на самолете, пишет DailyMail.

Отправляясь в аэропорт, люди обычно выбирают повседневную одежду, к которой они привыкли и которая кажется им удобной. Но то, что сгодится для прогулки в парке, часто является не лучшим выбором для многочасового сидения в кресле самолета, предупреждают эксперты.

Доктор Хью Пабаруэ из американской сети клиник Metro Vein Centers говорит, что не стоит надевать джинсы и другую тесную одежду.

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"Одежда, которую мы носим во время полетов, может существенно повлиять на наше кровообращение. Например, не рекомендуется носить тесную одежду. Ношение леггинсов и другой ограничительной одежды, такой как слишком узкие джинсы, уменьшает способность крови течь в ноги и из них", - отмечает он.

По его словам, даже один час сидения в кресле самолета может быть опасным, если на вас тесная одежда. Из-за ограничения кровообращения в конечностях у вас может возникнуть отек и онемение ног, а в особо плохих случаях - даже тромбоз глубоких вен, который может угрожать даже вашей жизни.

"Ношение слишком тесной одежды потенциально может привести к таким состояниям, как синдром компартмента или парестетическая мералгия, вызывающие онемение, покалывание и сильную боль в ногах", - добавил доктор Пабаруэ.

Специалист по авиации Кристин Негрони соглашается с предупреждением о вреде тесной одежды для здоровья и добавляет, что те же леггинсы могут быть опасными в случае чрезвычайной ситуации на борту. Она отметила, что те авиакатастрофы, в которых пассажиры выживают, часто сопровождаются пожарами. Однако синтетическая одежда в таких ситуациях приводит к сильным ожогам.

"[Материал леггинсов] очень нагревается, он либо расплавится на вашей коже, либо вызовет серьезные ожоги, и это повлияет на вашу способность убежать из самолета. Другими словами, если вы не получили таких повреждений, которые не позволяют вам выйти из самолета, то огонь может вас коснуться", - подчеркнула Негрони.

Бортпроводница Силле Райделл рассказала о целом списке вещей, которые не стоит надевать для полета. В ее "черном списке" кроме синтетических легковоспламеняющихся вещей также слишком открытая одежда (например, шорты и кроп-топы), в которой вы просто замерзнете на борту самолета, а также шлепанцы, в которых трудно будет экстренно эвакуироваться из самолета в случае чего.

Другие советы для путешественников

Как писал УНИАН, большинство людей не знают о том, что полка для багажа над их креслом в самолете не входит в стоимость билета. На самом деле относительно места для ручной клади действует правило "кто первый встал, того и тапки".

Также мы рассказывали, как оптимально разложить вещи в чемодане, чтобы потом было удобно пользоваться всем этим багажом во время путешествия.

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