Поставки российского газа в ЕС сократились примерно в 20 раз по сравнению с 2019 годом.

В январе-июне 2025 года экспорт российского газа в ЕС упал до 8,33 миллиарда кубометров, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Reuters.

По подсчетам российских СМИ, это наименьший объем газа, который РФ прокачивала в ЕС с начала 1970-х годов.

Расчеты на основе данных европейской газотранспортной группы Entsog свидетельствуют, что экспорт российского газа через трубопровод "Турецкий поток" снизился до 37,6 млн кубометров в сутки в июне с 46 млн кубометров в сутки в мае.

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В то же время в январе-июне текущего года экспорт российского газа через трубопровод "Турецкий поток" вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за обвала экспорта в ЕС у РФ появились излишки газа, которые она пока безуспешно пытается продать или использовать.

"Газпром", который не публикует собственную ежемесячную статистику с начала 2023 года, не ответил на запрос журналистов Reuters о комментариях.

По данным "Газпрома" и подсчетам Reuters, в 2022 году Россия поставила в Европу около 63,8 млрд кубометров газа по разным маршрутам. В 2023 году этот показатель упал на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров, но в 2024 году увеличился до около 32 млрд кубометров.

Для сравнения: 2018-2019 годах экспорт российского газа в Европу достигал от 175 до 180 млрд кубометров.

Отказ ЕС от российского газа

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия 18 июня представила план отказа от российского газа. Им предложено запретить импорт российского газа по действующим краткосрочным контрактам с июня 2026 года, а долгосрочным - с конца 2027 года.

Евросоюз длительное время обсуждает план полного запрета импорта российского газа. Венгрия и Словакия выступают против такого запрета. Вместе с тем, еврочиновники нашли обходной маневр, который нивелирует риски потенциального вето.

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