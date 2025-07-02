В перечень вошли более 90 ракет AIM.

Западные СМИ сообщили, что Пентагон приостановил поставку некоторых вооружений Украине. Часть уже находилась на территории Польши.

Как информирует репортер NPR Том Боуман, который освещает работу Пентагона, среди этого вооружения оказались, в частности, ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Перечень одобренного для Украины американского оружия, которое застряло в Польше (по данным Боумана):

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92 ракеты AIM,

30 ракет для Patriot (PAC3MSE),

8496 155-мм гаубичных снарядов,

142 ракеты AGM-114 Hellfire,

252 ракеты GMLR,

25 ракет Stinger.

Также в список репортера вошли 125 гранатометов AT-4.

США и помощь Украине

Западные СМИ сообщили, что США приостановили поставки зенитных ракет и ряда боеприпасов для Украины. Издание BILD писало, что запасов американских ракет, которые имеет Украина, хватит до конца лета. После этого ситуация может стать критической.

Между тем спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс утверждает, что решение Штатов не означает полного прекращения помощи Украине:

"Мы не остановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от министерства обороны, существует множество других мощных вариантов и усилий по ситуации с Украиной и поставками оружия", – сказала спикер.

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