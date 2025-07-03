Трагедия подхода Трампа заключается в том, что Украина все еще может достичь справедливого завершения этой войны, пишет Салливан.

Белый дом подтвердил, что прекратил поставки критически важного оружия в Украину, хотя государство остается под постоянным российским ударом. Такой шаг только поощрит Россию продолжать войну и сделает справедливый мир менее вероятным.

Об этом в колонке для The New York Times пишет советник по вопросам национальной безопасности США в администрации 46-го президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Он акцентировал, что действующий американский лидер Дональд Трамп месяцами вел "циничную игру": перед прессой он угрожал ввести новые санкции против РФ, но никогда не доводил дело до конца. Трамп публично допускал, что может увеличить помощь Украине, а за кулисами – прекращает поставки, которые уже были обещаны, добавляет Салливан.

"Все это свидетельствует о том, что господин Трамп не желает давить на Россию, чтобы прекратить эту войну. Вместо этого он бросает Украину", – пишет он.

Видео дня

Салливан пояснил, что Украина получала помощь от США из двух основных источников. Президентские пакеты сокращения вооружений (PDA) предполагают передачу оружия с американских военных складов, которые пополняются новыми запасами. Это в конечном итоге помогает модернизировать американскую армию. В то же время Инициатива содействия безопасности Украины предоставляет средства на закупку материальных средств непосредственно у американских оборонных компаний.

Санкционированные Байденом поставки оружия для Украины должны закончиться летом этого года. Трамп же не объявлял никаких новых пакетов помощи, добавляет Салливан. Теперь действующая администрация приостановила поставки оружия, которые должны были обеспечить украинских военных ракетами ПВО, ракетами, артиллерией и другой жизненно важной поддержкой вплоть до следующего года, говорит автор.

Салливан отмечает, что объяснение Белого дома о том, что это решение приняли из-за беспокойства относительно запасов США, "не выдерживает критики".

"Поставки для Вооруженных сил США – основная цель паузы – осуществляются по контрактам на закупку, а не со складов Пентагона, и отличаются от заказов для американской армии. Таким образом, поставки в США ничем не отличаются от американского оборонного экспорта в любую другую страну мира. Что касается ограниченных поставок, которые остались после сокращения, то Министерство обороны использует финансирование Конгресса, чтобы заменить то, что оно отправляет, новыми боеприпасами, что фактически укрепляет американскую армию. Администрация, возможно, не хочет об этом говорить, но реальность выглядит так, что президент сворачивает американскую помощь Украине в сфере безопасности", – пишет советник Байдена по вопросам нацбезопасности.

По его словам, такой шаг не имеет стратегического смысла, ведь Трамп заявляет, что хочет способствовать прекращению огня в Украине. Киев на это согласился, Москва же предложение отвергла. По мнению автора, Путин верит, что время на его стороне – "он видит, что американская поддержка Украины уменьшается, поэтому ожидает, что его позиции на поле боя будут улучшаться, чем дольше продлится война".

Кремль знает, что Украина зависит от США в вопросах поставок ракет противовоздушной обороны и других критически важных средств. Именно поэтому, по мнению Салливана, в течение последних недель Россия активно атакует украинские города ракетами и дронами. Путин не просто хочет истощить украинские запасы, он также хочет проверить реакцию Америки, пишет он.

"Чтобы изменить расчеты Путина и достичь устойчивого прекращения огня, Соединенные Штаты должны оказывать большее давление на Россию, а не меньшее. Мы должны оказывать больше поддержки Украине, а не меньше. Трагедия подхода Трампа заключается в том, что Украина все еще может достичь справедливого завершения этой войны – с нашей помощью. Украинские военные являются ожесточенной боевой силой, которая накладывает чрезвычайные расходы на российскую сторону. Украинская оборонно-промышленная база производит сотни тысяч смертоносных беспилотников ежемесячно", – пишет Салливан.

Что должны делать США: Салливан назвал три последовательных шага

Экономика РФ находится под давлением. И если бы Вашингтон резко нарастил военную помощь Украине и усилил антироссийские санкции, позиция Киева за столом переговоров была бы сильнее. Если Трамп хочет завершить войну на любых условиях – даже путем порабощения Украины – "тогда он должен продолжать свою нынешнюю политику, которая заключается в том, чтобы замедлить мирные переговоры с Путиным и одновременно сократить помощь Киеву".

Но если он хочет другого результата, он должен сделать три важных шага, добавляет Салливан.

Среди этих шагов – разблокирование всех еще невыполненных поставок вооружений, санкционирование новых пакетов помощи Украине, разрешение европейским союзникам покупать критически важные для Украины вооружения у Министерства обороны США. Такой подход принес бы доход Соединенным Штатам и одновременно обеспечил бы непрерывный поток оружия в Киев, объясняет он.

Также Вашингтон должен был бы предложить Европейскому Союзу арестовать около 300 млрд долларов замороженных активов РФ, находящихся в Европе. Эти средства можно было бы использовать для помощи Украине, добавляет Салливан.

Третьим шагом он называет выполнение Трампом его угроз по усилению санкций против России. Выполнив эти шаги, Штаты могли бы усилить позицию Украины и ослабить позицию России при этом не обременяя американских налогоплательщиков.

"Трамп пытался представить дебаты по российско-украинской войне как выбор между миром и бесконечными боевыми действиями. Но настоящий выбор – между настоящим миром, достигнутым путем поддержки Украины в эффективных переговорах, и фальшивым миром, достигнутым путем неявной капитуляции перед Путиным. Несмотря на все, путь к настоящему миру все еще открыт. Трамп должен им воспользоваться", – резюмировал Джейк Салливан.

Помощь США для Украины: главное

Politico накануне заявило, что США приостанавливают поставки определенных вооружений для Украины. По данным издания BILD, что запасов американских ракет в Украине должно хватить до конца лета. Затем ситуация может быть критической.

В Госдепе США говорят, что это решение не означает полное прекращение военной помощи. По словам пресс-секретаря Тэмми Брюс, это "один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось".

Некоторые СМИ отмечали, что приостановление поставок коснулось даже тех вооружений, которые уже находились на территории Польши Репортер NPR Том Боуман, который освещает работу Пентагона, пишет, что в Польше застряли, среди прочего, более 90 AIM и 30 ракет для Patriot (PAC3MSE). Речь идет также о других важных боеприпасах.

Вас также могут заинтересовать новости: