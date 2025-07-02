Брюс отметила, что речь не идет о полном прекращении помощи Украине со стороны Вашингтон.

Решение Соединенных Штатов Америки о приостановлении поставок вооружений Украине не означает полное прекращение военной помощи. Об этом сказала на брифинге спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс.

"Мы не остановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от министерства обороны, существует множество других мощных вариантов и усилий по ситуации с Украиной и поставкой оружия", – заявила она.

Кроме того, по словами представительницы Госдепа, американский президент Дональд Трамп "подтвердил свою неизменную приверженность обязательствам по ракетам Patriot".

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Брюс добавила, что речь не идет о полном прекращении помощи Украине со стороны Вашингтон.

"Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что будет дальше", – констатировала она.

США приостановили поставки оружия Украине: что известно

Накануне издание Politico сообщило, что США приостанавливают поставки некоторого оружия Украине. Отмечалось, что такое решение было принято еще в июне, но вступило в силу только сейчас.

BILD подчеркивает, что имеющихся запасов американских ракет Украине хватит до конца лета, после чего ситуация может стать критической.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский говорит, что на рабочих уровнях между Киевом и Вашингтоном выясняются все подробности по поставкам военной помощи.

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