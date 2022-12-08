Это первые в мире гаубицы, которые могут стрелять в движении.

Самоходные артиллерийские установки (САУ) RCH-155, которые Германия намерена передать Украине, – первые в мире гаубицы, которые могут стрелять в движении. Это их "изюминка".

Говоря о преимуществах указанных САУ, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что все современные западные гаубицы классные и у них есть как схожие классности, так и "изюминки".

"Изюминкой" RCH 155 является то, что это первая в мире САУ, которая может стрелять в движении. При этом движение базы не влияет на точность артиллерийской установки. Это позволяет данной САУ быть неуловимой при ведении контрбатарейной борьбы противником, – рассказал эксперт. – Ну, а то, что у этой САУ полностью автоматизированная система заряжания, возможность дистанционного управления огнём, а также возможность синхронного поражения одного объекта 4 снарядами подряд и вовсе не изюм, а цимес какой-то!".

По его словам, САУ RCH 155 во многих моментах очень схожа с PzH 2000:

"Например, у них одинаковые стволы L52, схожая дальность стрельбы – 40 км обычными снарядами и до 54 км при использовании Vulcano и M982 Excalibur. Может применять снаряды Smart – выстрелил и забыл".

7 декабря стало известно, что Германия передает Украине новую партию вооружения. В пакете военной помощи в частности будет:

18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155;

20 бронетранспортеров Dingo;

2 танковых тягача M1070 Oshkosh;

80 пикапов;

90 средств противодействия дронам.

Пушка-гаубица RCH-155: общая информация

RCH 155 – 155-мм САУ, разработанная немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann и представленная в 2014 году.

В распоряжении САУ – ствол длиной 52 калибра (8 м), автоматическая система зарядки с боекомплектом в 30 снаряженных снарядов и 144 модульных метательных заряда.

Представляет собой пушку закрытого типа на колесном шасси, построенном на базе узлов и агрегатов немецко-нидерландского многоцелевого бронетранспортера Boxer. В САУ установлен более мощный дизельный двигатель с турбонадувом MTU 199TE20.

Выстрел производится дистанционно экипажем, размещаемым в кабине САУ. Предусмотрена также возможность зарядки за выстрел в ручном режиме.