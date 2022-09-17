По данным журналистов, контракт на поставку 18 колесных гаубиц с компанией Krauss-Maffei Wegmann стоит 216 миллионов евро.

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155. Киев просил их еще два месяца назад.

Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

Контракт на поставку 18 колесных гаубиц с компанией Krauss-Maffei Wegmann стоит 216 миллионов евро. Главы Минобороны Украины Алексей Резников и Германии Кристине Ламбрехт обсуждали эту сделку еще в середине июля.

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Как пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники с украинской стороны, стороны обсуждали вопрос продажи RCH-155 несколько раз, в последние недели Германия не давала никакого ответа.

Позитивные для Украины новости появились в пятницу. Тогда экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил, что немецкое правительство дало зеленый свет продаже RCH-155.

"Это станет значительным вкладом в усиление эффективности украинских военных. Надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно идти по этому пути", - сказал дипломат, добавив, что надеется на дальнейшее взаимодействие.

По данным газеты, Украина сможет получить САУ RCH-155 не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта – то есть уже в 2025 году.

Как сообщает "Милитарный", RCH-155-это колесная самоходная артиллерийская установка с пушкой L52. Заявлена дальность стрельбы до 54 километров высокоточными снарядами V-LAP со скоростью девять выстрелов в минуту.

Вес САУ-39 тонн. Максимальная скорость-100 км/ч. Максимальный пробег на одной заправке - до 700 километров.

Как сообщал УНИАН, немецкого канцлера Олафа Шольца критикуют за промедление в вопросах передачи Украине вооружения. В начале сентября стало известно, что правительство Германии отказался поставлять Украине автомобили Dingo, которых у Бундесвера более 500 единиц.

В то же время 14 сентября появилась информация, что Германия передала Украине четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Впоследствии министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронеавто Dingo.

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