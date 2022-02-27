В банке также напоминают, что перевести средства на помощь армии можно с виртуального счета "Бонус+".

Клиенты "Приватбанка" за двое суток 25-26 февраля перечислили через Приват24 на помощь армии более миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Так, на спецсчета НБУ в помощь Вооруженным силам Украины было перечислено:

с карт "єПідтримка" - 560 тыс. платежей на 375 млн грн,

с личных карт - 900 тыс. транзакций на 785 млн грн.

В банке также напоминают, что перевести средства на помощь армии можно не только с карты "єПідтримка" и собственных карт, но и с виртуального счета "Бонус+".

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