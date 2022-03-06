Орденами Богдана Хмельницкого III степени награждаются главы Харьковской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Черниговской и Сумской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами глав областных администраций и мэров городов, которые больше всего отличились в эти дни в обороне своих общин.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Сегодня я принял решение: наградил орденами глав областных администраций и мэров городов, которые больше всего отличились в эти дни в обороне своих общин", - сказал президент.

Так, по его словам, орденами Богдана Хмельницкого III степени награждаются главы Харьковской ОДА Олег Синегубов, Николаевской ОГА Виталий Ким, Донецкой ОГА Павел Кириленко, Луганской ОГА Сергей Гайдай, Черниговской ОГА Сергей Чаус, Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Также президент наградил Орденом мужества мэров: Харькова - Игоря Терехова, Николаева - Александра Сенкевича, Чернигова - Владислава Атрошенко, Сум - Александра Лысенко, Херсона - Игоря Колихаєва, Мелитополя - Ивана Федорова, Новой Каховки - Владимира Коваленко.

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