Мужчины, попав на фронт, впоследствии погибли.

Двое индийцев, которые приехали в РФ по студенческим визам, погибли после того, как их принудительно завербовали россияне для участия в войне против Украины. Об этом сообщили их родные, пишет The Independent.

Речь идет о 22-летнем Аджая Годаре из города Биканер в штате Раджастхан и 30-летнем Ракеше Кумара Маурия из Уттаракханда.

Мужчины поехали в Россию по отдельности по студенческим визам, однако впоследствии в видео, которые они прислали своим семьям, они сказали, что их завербовали в армию и отправили на войну в Украину.

Видео дня

"Они утверждали, что согласились на то, что, по их мнению, было небоевой гражданской работой уборщиков и помощников, но позже обнаружили, что их зачислили в российскую армию и отправили на фронт в Украине. Вероятно, они искали подработку по студенческой визе", - отметили в материале.

Годара приехал в РФ в ноябре 2024 года, чтобы изучать язык, но его завербовали спустя почти 10 месяцев. Семья студента в последний раз с ним общалась 22 сентября.

"Я отправила его на учебу, почему вы бросили его в эту войну? Аджай - мой единственный сын. Привезите его домой любой ценой", - заявила мать мужчины после того, как получила известие о его смерти.

В то же время друг Кумара рассказал, что семья узнала о его смерти через пять дней.

"Семье сказали, что он погиб в районе Донбасса. Последний раз он разговаривал с ними 30 августа", - сказал он.

В The Independent напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в армию РФ было призвано 202 индийца, 26 из которых погибли. По меньшей мере семеро считаются пропавшими без вести.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что работает над "досрочным освобождением" 50 индийских граждан, которые сейчас служат в вооруженных силах РФ.

Как иностранцы попадают на войну против Украины

Как писал УНИАН, в Покровске в плен попали граждане Колумбии. Они утверждают, что приехали в Россию работать, а на войну против Украины попали обманом.

"Сказали, что это работа максимум на один месяц. Это оказалось ложью. Мы летели из Боготы в Стамбул. Из Стамбула - в Уфу. Когда мы прилетели в Уфу, у нас забрали паспорта, телефоны, все документы. Через три дня нас посадили в автобус и везли примерно 36 часов в неизвестном направлении, мы не знали, куда нас везут", - рассказал один из колумбийцев.

Также сообщалось, что ВСУ взяли в плен легкоатлета из Кении. Он признался, что попав на войну, испугался за свою жизнь и убежал в лес, снял военную форму и через два дня вышел к позициям украинских сил, где сдался и был взят в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: