Россия стянула 11 тысяч оккупантов для окружения Покровска, - 7-й корпус ДШВ

Защитники обнародовали карту вероятного плана противника по окружению Покровска.

Россияне продолжают попытки окружить Покровскую агломерацию и сейчас сосредоточили вокруг около 11 тыс человек. Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

"Относительно дальнейшего вероятного характера действий противника в Покровской агломерации. Для реализации замысла по окружению Покровской агломерации противник задействовал около 11 тыс человек. Вражеские группы, которым удалось инфильтроваться в городе, имеют целью продвинуться на северо-запад и север от Покровска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом, в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ враг накопил около 27 тыс человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.

Военные информируют, что продолжают оборонительную операцию Покровска и уничтожают оккупантов. На обнародованной 7 корпусом ШР ДШВ карте отражен вероятный план противника по окружению Покровской агломерации.

Ситуация в Покровске сейчас - главные новости

Как сообщал УНИАН, 27 октября в 7 корпусе ШР ДШВ сообщили, что украинские силы в Покровске усилены. Отмечалось, что в городе продолжаются бои с группами россиян, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться и накопиться в разных частях города.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью РФ сейчас является взятие города Покровск в Донецкой области. По его словам, для этого оккупанты сосредоточили там свои самые большие силы и проводят значительную штурмовую активность.

Аналитики DeepState отмечают, что Силам обороны важно предотвратить оккупацию Покровска. Город может служить крепостью и большим препятствием для врага. Аналитики проекта отмечают, что критически необходимо заблокировать пути просачивания врага в город, "которые якобы удерживаются" и провести зачистку.

На сегодня, по данным DeepState,ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться "до того момента, что исправить все может быть уже поздно".

