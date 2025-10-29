Он считает, что на случай развития худшего сценария у военного руководства есть план эвакуации украинских подразделений из города.

На сегодня нельзя исключать ни одного сценария развития событий в Покровске Донецкой области, потому что враг бросил все силы на захват города. Об этом в комментарии УНИАН сказал Иван Тимочко - военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

"Надеемся на лучшее, но готовимся и к худшему", - сказал он.

По его словам, захват Покровска - это политическое решение Путина, которое будет выполняться, несмотря на потери.

"Настолько Россия поставила ставку на оккупацию Покровска и Мирнограда, что они просто завалят город трупами. Тупо завалят трупами. Они будут выгрызать. Путин им дал команду, это его политическое решение. Они погонят туда всю армию и сравняют с землей все, перерывают, перекопают", - подчеркнул Тимочко.

По его словам, для выполнения этого путинского политического решения в Покровск враг привлек морскую пехоту, в частности, даже Тихоокеанскую.

"Это просто политическое решение. Там скованы огромные силы армии РФ. Вот это важно. И в свое время, возможно, я немного неправильно провожу параллели, но когда Гитлер зациклился на Сталинграде, то проиграл на других направлениях", - отметил Тимочко.

По его словам, в России политические решения не обсуждаются, а выполняются любой ценой.

"Путин же должен как-то обосновать то количество народа, которое он "положил" под Покровском", - подчеркнул эксперт.

Говоря об угрозах для Сил обороны, которые сейчас защищают Покровск и Мирноград, Тимочко отмечает, что нет оснований говорить, что наши войска при худшем сценарии не удастся вывести из города.

"Это же не какая-то стремительная операция, когда прорвали фронт или окружили неожиданно. Убежден, что на крайний вариант есть планы и пути эвакуации", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович отмечал, что, несмотря на заявления РФ, реального окружения Покровска пока нет, однако такая угроза существует.

По его словам, есть риск потери Покровска в течение ноября, если ситуация будет разворачиваться так, как она сейчас разворачивается. По его словам, в последние недели ситуация там начала идти по плохому очень сценарию.

Ранее Попович отмечал, что в Покровске Донецкой области происходят уличные бои, враг пытается закрепиться в городе. По его словам, враг присутствует в черте города в достаточно большом количестве, перемещается малыми группами.

Эксперт добавил, что у нас недостаточно пехоты и те позиции, которые отбиваются, в том числе нашими спецназовцами, мы не можем удержать. Также он отметил, что у Сил обороны проблема и с логистикой.

