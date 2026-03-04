Если враг полностью захватит Покровск, фронт быстро продвинется на 5-10 км, - источник в ВСУ

Линия фронта рискует быстро сместиться на 5-10 километров вглубь территории Украины.

Полная оккупация Покровска российскими войсками может спровоцировать стремительный обвал обороны на этом участке. Как сообщил УНИАН осведомленный о ситуации источник в Силах обороны, при таком сценарии линия фронта рискует быстро сместиться на 5–10 километров вглубь территории.

"Это очень незначительная группировка. Но украинские военные здесь есть", - заявил собеседник УНИАН. Как он пояснил, при таком развитии событий полный захват города - это лишь вопрос времени. Но нашим военным важно "цепляться" за урбанизированную местность.

"В урбанизированной местности проще держать оборону. Есть за что зацепиться. Сейчас россияне в Покровске чувствуют себя свободно. Но наши позиции в городе сдерживают их от дальнейшего быстрого продвижения на север. Если Покровск полностью оккупируют, в полях будет обороняться очень сложно в условиях дронной войны. Поэтому фронт достаточно быстро может сдвинуться на 5-10 км на север, где находится новая линия жилой застройки", - рассказали УНИАН в Силах обороны.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля аналитики Института изучения войны сообщили о вероятном захвате российскими захватчиками Покровска. Но, как отметили они, это не принесло оккупантам ожидаемого триумфа, поскольку Покровск перестал быть "ключом к Донбассу" еще летом.

Впоследствии Игорь Яременко, начальник штаба Дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины отметил, что в Покровске еще находится часть Сил обороны.

Он также предположил, что с наступлением весны, когда начнется так называемая "зеленка", россияне начнут наращивать способность выдвижения бронегрупп.

По данным украинского аналитического мониторингового проекта DeepState, российские захватчики смогли продвинуться возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Это произошло в Краматорском и Покровском районах.

Речь идет о селе Марково, расположенном в Краматорском районе, а также селах Ровное и Гришино в Покровском.

