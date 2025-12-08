Официального подтверждения этой информации нет.

Российские захватнические войска оккупировали пять населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

"Враг оккупировал Лысовку, Сухой Яр, Гнатовку, Рог и Новопавловку", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным авторов проекта, враг продвинулся вблизи Покровска. Также фиксируется продвижение оккупантов в Мирнограде и Северске.

В то же время стоит отметить, что в СМИ со ссылкой на источники сообщали о маневре Сил обороны Украины на Покровском направлении. Украинские подразделения отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом, в частности в районе сел Сухой Яр и Лысовка.

8 декабря в Воздушных силах сообщили о гибели пилота Су-27. Подполковник Евгений Иванов выполнял боевое задание на востоке страны.

"В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении, во время выполнения боевой задачи на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич", – сообщили в командовании ВС ВСУ.

Тем временем майор Александр Якимович рассказал, что в Украине ликвидируют интернациональные легионы. По его словам, останется только Международный легион при ГУР.

