По предварительным данным, половина населенного пункта находится под контролем оккупантов.

Российские оккупационные войска пытаются продвинуться в районе Северска Донецкой области. Об осложнении ситуации на том участке фронта сообщают в аналитическом проекте DeepState.

"Противник продолжает затягивать свою пехоту в город и сейчас ситуация разворачивается не лучшим образом, ведь Северск понемногу переходит в руки врага", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время там осуществляется большое количество фиксаций российской пехоты. Однако по вражеским войска активно работают пилоты Сил обороны Украины.

"Также враг взялся за флаговтыки, чтобы показать наперед контроль всего города для своей пропаганды, однако этого они еще полностью не достигли. По предварительным данным, половина населенного пункта находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания [российских оккупантов] является река Бахмутка", – добавляют авторы сообщения.

Кроме того, в сообщении сказано, что вражеская пехота одиночно фиксировалась и за Северском.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 8 декабря, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 131 боевое столкновение с противником. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском и Александровском направлениях – 36 и 17, соответственно.

Ранее проект DeepState сообщил об оккупации пяти населенных пунктов в Донецкой области. Речь о Лысовке, Сухом Яре, Гнатовке, Роге и Новопавловке. Официального подтверждения этой информации не было.

