Похищенного украинского бойца удерживают в оккупированном Крыму – журналист

В момент похищения боец находился на посту один, у него при себе не было оружия, утверждает Юрий Бутусов.

На линии контроля с оккупированным Крымом 30 мая был похищен старший солдат Евгений Добринский. В данный момент его удерживают в Крыму.

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Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Около 5.00 30 мая на наблюдательном пункте "Берлога" близ железнодорожного моста на линии контроля с Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Он находится на оккупированной Россией территории в Крыму. Вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует», - написал он.

По словам журналиста, боец находился на пост один, и в момент похищения не был вооружен. Его увели безоружным.

«Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ», - сообщил Бутусов.

«Очевидно, что имеет место грубейшее нарушение в организации службы. И было бы ошибкой, если бы вся ответственность была возложена только на командира роты, из состава которой похищенный солдат. И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить», - заключил он.

Накануне вечером Военная служба правопорядка ВСУ сообщила, что В районе полуострова Чонгар исчез украинский военнослужащий. По предварительным данным, он был похищен.

Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами.

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