На админгранице с Крымом похитили украинского военного - ВСУ

Неподалеку от наблюдательного поста, где исчез боец, обнаружены следы борьбы.

В районе полуострова Чонгар накануне исчез военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. По предварительным данным, он был похищен.

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Как сообщает пресс-служба Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины, боец нес службу на наблюдательном посту. После исчезновения бойца сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов.

«Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его не известно.

По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами», - говорится в сообщении.

Материалы относительно происшествия оперативно переданы в правоохранительные органы.

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