Также известно, что ВСУ не атакуют гражданские суда, передвигающиеся по Керченскому проливу, который официально закрыт Украиной.

Часть незаконно построенного россиянами Крымского моста находится в территориальных водах Украины. Как объяснил в эфире Новини.LIVE спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, этот путепровод - законная цель для Сил обороны, поэтому недавний подрыв опоры моста специалистами украинской спецслужбы вполне понятен.

"Мы делали, делаем и будем делать в дальнейшем все от нас зависящее... Это абсолютно законная цель. Начать надо с того, что часть этого моста вообще находится в территориальном море, территориальных водах Украины. Поэтому, конечно, эти кейсы должны повторяться, и надеюсь обязательно повторятся хотя бы в этом году", - сказал представитель ВМС.

Он также прокомментировал ситуацию, которая сейчас наблюдается в Черном и Азовском морях.

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"На самом деле можно сказать, что Черное море по состоянию на сейчас это "серая зона". Фактически они (россияне - УНИАН) выходить в море и использовать его в качестве объекта для своих действий не могут. Мы тоже не можем выходить боевыми единицами открыто. И в воздухе функционирует российская авиация, к сожалению. Однако гражданское судоходство осуществляется - обращаю внимание, что ни одно гражданское судно от наших рук не пострадало, хотя они так же находятся в зоне поражения", - подчеркнул Плетенчук.

Он уточнил, что эти суда передвигаются в частности по Керченскому проливу, который Украина официально закрыла потому, что, во-первых, имеет на это право, во-вторых - это зона боевых действий.

"Со всем тем по нему осуществляется судоходство в российские официальные порты на Азове", - объяснил спикер.

Он подчеркнул, что Силы обороны осуществляют огневой контроль Азовского моря, и соответственно украинские ракетчики, дроны контролируют соответствующую акваторию от присутствия российских кораблей. В то же время круглосуточно в воздухе дежурят различные дроны, военные самолеты и вертолеты.

Крымский мост - последние новости

Как писал УНИАН, 3 июня СБУ взорвала Крымский мост под водой - опоры путепровода были заминированы более тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Затем взрывные устройства активировали дистанционно.

По данным СБУ, подводные подпорки опор повреждены. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, Россия имеет альтернативу Крымскому мосту, но есть нюанс. По его словам, это сооружение является очень важной частью военной логистической цепи РФ, потому что по нему передвигаются грузовики с боекомплектом и личный состав противника.

Сейчас россияне развивают мощную инфраструктуру и пытаются соединить РФ с оккупированным Крымом через Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области автомобильными и железнодорожными путями.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский оценил удар СБУ по Крымскому мосту. Он считает, что операция удалась на 7-8 баллов из 10.

"Были очень удачные шаги, были и шаги, скажем так, мы называем, когда удачно, но не все получилось, что хотели, называем 7-8. Не 10 баллов, а 7-8, так было с Крымским мостом", - подчеркнул глава государства.

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