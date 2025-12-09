По данным украинских бойцов, в ходе евакуации оккупанты пытались попасть в пленных из артиллерии.

Во время проведения ударно-поисковых действий по выявлению противника два бойца из механизированного батальона 67 бригады ВСУ взяли в плен шестерых военнослужащих РФ. Как сообщили в пресс-службе бригады, это произошло 8 декабря на Александровском направлении.

"Гордимся героизмом и мастерством наших мужественных воинов, которые приняли волевое решение противостоять превосходящим силам противника и, взяв их в плен, сделать все возможное для того, чтобы сохранить жизнь "обменному фонду" и не дать оккупантам убить своих "сослуживцев", - отмечают в бригаде.

На кадрах со стрима, которые обнародовали украинские военные, можно увидеть, как во время оперативно спланированной и реализованной эвакуации артиллерия врага пытается попасть по своим.

Эти действия, подчеркивают в ВСУ, являются методом запугивания оккупантами своей же армии, где полностью обесценивается жизнь личного состава, который они бросают на верную смерть.

На видео зафиксировано, как россияне по одному выходят из укрытия, где прятались от Сил обороны Украины, а затем идут по полю с поднятыми вверх руками (заложенными за голову). В это время неподалеку начинают взрываться снаряды, запущенные, судя по всему, "собратьями" пленных.

"Несмотря на постоянное нашествие и бесконечные попытки врага прорвать нашу оборону, 67 отдельная механизированная бригада достойно держит строй и движется только вперед, освобождая украинскую землю", - отмечают украинские военные.

Также отмечается, что обнародованный стрим сделан 8 декабря 2025 года в Днепропетровской области, в полосе ответственности 67 ОМБр ВСУ.

Другие новости о пленении российских оккупантов

На Добропольском направлении бойцы 132 ОРБ ДШВ ВСУ взяли в плен россиянина - жителя города Екатеринбург Евгения Бурцева. По его словам, он был завербован на войну в тюрьме. Для того, чтобы заключенные соглашались идти в армию, им намеренно включали программы с агитацией служить на стороне РФ против Украины.

Также Бурцев рассказал, если заключенный отказывался подписывать контракт с Минобороны РФ, ему устраивали постоянные обыски, оказывали другое давление, чтобы заставить согласиться пойти на войну. Уже на позиции его постоянно оскорбляли, заставляли отдавать деньги, за свои средства пришлось покупать бронежилет, который продали по завышенным ценам.

