Россия продолжает мобилизовать на войну против нашей страны как иностранцев, так и граждан Украины с оккупированных территорий.

С начала полномасштабной войны в ряды армии России было мобилизовано 46 327 граждан Украины с временно оккупированных территорий. Из них подавляющее большинство - жители Крыма. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на конференции "Crimea global" сообщил бригадный генерал, секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов.

Он рассказал, что с начала полномасштабного вторжения и до июля текущего года Россия мобилизовала 46 327 граждан Украины. Из них из Донецкой области - 5368 человек, Луганской - 4650 человек, Запорожской - 560 человек, Херсонской - 478 человек. Больше всего же россияне мобилизовали украинских граждан из Крыма - 35 271 человек.

Также Усов отметил, что в Украине в лагерях для военнопленных 16% - это граждане Украины, при этом 6% - из Крыма. Он добавил, что страна-агрессор мобилизовала также бывших украинских военнослужащих. Из них было создано при Главном управлении Генерального штаба ВС РФ 2 батальона и два отряда.

"Мы знаем о 62 подписанных контрактах, а один из таких военных уже попал в плен к нам", - сказал генерал.

Также он рассказал, что в рамках проекта "Хочу жить" добровольно сдались в плен более 400 военных-граждан РФ.

Кроме того, Усов констатировал, что усилия Координационного штаба и внешнеполитического ведомства по блокированию мобилизации иностранцев в ряды армии РФ дают положительные результаты. В частности, если в 2022 году из Непала в российскую армию присоединились 1000 человек, то с 2024 года динамика резко снизилась, и в октябре этого года только один гражданин этой страны заключил контракт с вооруженными силами РФ.

В России вводят круглогодичный призыв - что известно

Напомним, что ранее стало известно, что в России вводят круглогодичный призыв. Теперь военкоматы будут работать без перерыва.

Госдума РФ приняла соответствующий закон, которым предусматривается предоставление разрешения на проведение медосмотров и отбора призывников с 1 января по 31 декабря. Такие изменения могут свидетельствовать о подготовке к более масштабной мобилизации, ведь непрерывная работа военкоматов упрощает контроль за учетом граждан и позволяет оперативно пополнять армию.

