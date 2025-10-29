Так называемый "губернатор" Крыма Сергей Аксенов официально подтвердил атаку неизвестных дронов.

В разных частях оккупированного Крыма утром 29 октября прогремели взрывы, в результате чего произошли пожары. Под атакой оказалась по меньшей мере одна нефтебаза и, скорее всего, военный объект. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

По информации паблика, в Гвардейске в 06:46 произошел мощный прилет, в результате которого загорелась нефтебаза "ATAN", которую накануне атаковали 17 октября и она горела несколько суток.

Кроме того, россияне пожаловались на пожар в районе ГРЭС в Симферополе. Позже "Крымский ветер" написал, что в поселке Гресовский горит Симферопольская ТЭЦ, которую раньше называли ГРЭС.

"Электрическая мощность ТЭЦ - 100 МВт, тепловая мощность - 490,1 Гкал/ч. Ежегодная выработка электроэнергии - 600 млн кВт/ч, тепла - 300 тысяч Гкал/ч", - добавили в публикации.

Впоследствии подписчики Telegram-канала отметили, что в Симферополе горит не ТЭЦ, а нефтебаза, которая находится недалеко.

Тогда "губернатор" Крыма Сергей Аксенов официально подтвердил атаку неизвестных БпЛА. Он написал, что в Симферополе беспилотник попал в емкость с горюче-смазочными материалами, из-за чего начался пожар.

Также аудитория "Крымского ветра" сообщали, что произошел, вероятно, прилет вблизи села Крыловка возле поселка Мирный. Паблик уточнил, что в Мирном на бывшем аэродроме находятся склады военной техники, а возле них - позиции противовоздушной обороны РФ.

Ситуация в оккупированном Крыму - последние новости

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как враг защищает захваченный Крым. Он отметил, что после серии поражений с украинской стороны оккупанты начали наращивать системы ПВО среднего и дальнего радиуса - "Панцирь", "Тор", "Бук" и другие.

"Россияне вынуждены держать эшелонированную систему ПВО, а пробоины они потом восстанавливают, потому что Крым - это стратегическое, тактическое, политическое, сакральное место. Но мы пробиваем. Сначала - дыру в ПВО, это локаторы, а потом уже можно выносить те объекты, которые они прикрывают", - заверил Плетенчук.

Также спикер ВМС ВСУ объяснил, почему россияне могли сбить над Крымом собственный самолет. По его словам, это произошло из-за того, что тот выключил идентификацию.

"Для нас это всегда приятная новость, хотя бы потому, что мы не тратили свой ресурс для того, чтобы уничтожить образец российской техники, который может наносить нам вред", - добавил Плетенчук.

